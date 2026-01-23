小泉今日子 全国ツアー「KK60～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」に協賛！どんぐりの森を育てる寄付企画 「明日の森プロジェクト」

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する企業、株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、小泉今日子 さんが2026年に開催する全国ツアー「KK60 ～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」に協賛し、ツアーの中で取り組まれている、森づくり・環境保全を目的とした寄付企画「明日の森プロジェクト（あすのもりプロジェクト）」（略称：アスモリprj） を、当社が運営する“顔の見えるライフスタイル”を提案するECサイト「TADORi」を通じて支援しています。

本プロジェクトへの寄付は、TADORi内の特設ページより受け付けており、集まった寄付金は、事務手数料を除いた全額を苗木代・土地整備費等としてNPO法人エコラ倶楽部へ寄付されます。

■ 明日の森プロジェクトとは

「明日の森プロジェクト」は、「NPO法人エコラ倶楽部」「株式会社明後日」「株式会社UPDATER」 の3社が連携して取り組む、森づくり・環境保全を目的とした合同プロジェクトです。

野生生物が豊かに暮らせる山を育むことで、人の暮らしと動物たちが共に生きられる関係を目指し、どんぐりの植樹を行う寄付プロジェクトです。

本プロジェクトへの寄付は、1口1,000円から受け付けており、6口の寄付で、どんぐりの苗木1本分の植樹につながります。

お預かりした寄付金は、苗木代をはじめとする植樹関連費用として、株式会社UPDATERが運営するECサイト「TADORi」を通じて、NPO法人エコラ倶楽部へ寄付されます。※

■ 背景

2025年は、クマの出没が相次ぎ、森や里山に注目が集まりました。

森の環境が変わることは、野生生物だけでなく、人と自然との関係そのものにも影響を及ぼします。

一方で、クマと人との衝突を防ぐためには、地域や自治体による対策や、正しい知識の共有が重要であることも指摘されています。

森づくりは、こうした課題に対する唯一の解決策ではありません。

それでも私たちは、「建築などのために木を伐り、その後の森がきちんと育っているのか？」その問いに、長い時間軸で向き合う必要があると考えました。

その疑問から、この取り組みは始まりました。

どんぐりの植樹は、森を本来あるべき姿に近づけるための、長い時間をかけた営みです。

苗木を植える前には、土壌を整える「地拵え」が必要で、植えた後も数年にわたり雑草を刈り、木がしっかりと根づく環境を守ります。

どんぐりが実を結ぶまでには、8～10年という歳月がかかります。

地域の専門家とともに行うこの植樹は、「植えて終わり」ではなく、自然と共に生き直すための一歩です。

未来へ森を手渡すために、皆さまからの寄付が、時間をかけて育つ森の力になります。

■ 「TADORi」とは

TADORi は、株式会社UPDATER が運営する“顔の見えるライフスタイル”を提案するECサイトです。 商品が誰によって、どこで、どのような背景や想いでつくられたのかを生活者が透明に“タドれる”仕組みを大切にしています。

「明日の森プロジェクト」は、TBSラジオ番組「サステバ」での対話をきっかけに生まれた取り組みです。 これまで「つくる背景」や「生産者の想い」を追い続けてきたTADORiだからこそ、今回の「明日の森プロジェクト」の寄付についても、寄付金がどこへ届けられ、どのように森を育む力になっているのかを責任を持って伝えていく役割を担っています。

なお、お預かりした寄付金は、苗木代をはじめとする植樹関連費用として、株式会社UPDATERが運営するショッピングサイト「TADORi」を通じて、NPO法人エコラ倶楽部へ寄付されます。※

※寄付金には、送金・決済手数料等を含む活動維持費として50円が含まれます。これは、植樹後も森を継続的に見守り、手入れを行っていくための運営費であり、プロジェクトの安定的な継続のために活用されます。あらかじめご理解をお願いいたします。

■ 寄付概要

寄付企画名：明日の森プロジェクト（アスモリprj）

寄付金額：1口 1,000円～

寄付受付：TADORi 特設ページ

寄付先：NPO法人エコラ倶楽部

内容：苗木代、土地整備費、森の手入れ・維持管理費 等

備考：物品の送付なし／税控除対象外

・寄付方法や注意事項は、TADORi公式サイト内の特設ページをご確認ください。

TADORi 特設ページ：https://tadori.jp/products/169

■ 全国ツアー概要

ツアー名：KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026

主催：株式会社明後日、株式会社ソーゴー東京、ビクターエンタテインメント株式会社

スケジュール：

1月24日（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月25日（日）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月30日（金）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール

2月1日（日）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

2月4日（水）東京・NHKホール

2月7日（土）熊本・熊本城ホール メインホール

2月8日（日）福岡・サンパレス ホテル＆ホール

2月13日（金）岡山・倉敷市民会館

2月15日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2月21日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2月22日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2月25日（水）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

2月27日（金）大阪・フェスティバルホール

2月28日（土）大阪・フェスティバルホール

3月7日（土）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール

3月8日（日）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

3月13日（金）香川・サンポートホール高松 大ホール

3月14日（土）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

3月21日（土）大阪・フェスティバルホール

3月27日（金）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール

3月29日（日）青森・リンクステーションホール青森

4月4日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月5日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月10日（金）北海道・帯広市民文化ホール（大ホール）

4月11日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

4月17日（金）石川・本多の森 北電ホール

4月19日（日）新潟・新潟県民会館

4月22日（水）東京・NHKホール

5月2日（土）東京・日本武道館

5月3日（日）東京・日本武道館

■小泉今日子プロフィール

1982年、歌手デビュー。「木枯しに抱かれて」「あなたに会えてよかった」「優しい雨」等の楽曲を発表。俳優として映画や舞台に多数出演し、執筆家としても活躍。2015年より株式会社明後日を立ち上げ、舞台・映像・音楽・出版など、ジャンルを問わず様々なエンターテイメント作品をプロデュース。2021年には上田ケンジと共に音楽ユニット、黒猫同盟を結成。音楽を通じて猫の保護活動を応援。2022年にデビュー40周年を迎え、2024年には新たにシン・コイズミックスプロダクションズを始動した。

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4,000円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

