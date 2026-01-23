レディス スヴェンソン 新形態のウィッグ専門店の2店舗目「レディス スヴェンソン 千里中央ショップ」千里中央駅直結 せんちゅうパル内に1月24日(土)オープン！

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）レディス事業部は、2026年1月24日（土）にウィッグ専門店「レディス スヴェンソン 千里中央ショップ」をオープンいたします。

レディス スヴェンソン 千里中央ショップ 店内イメージ

スヴェンソン レディス事業部では、 女性の「自分らしさ」を大切にし、あらゆるライフステージで美しさをサポートする製品とサービスを提供しています。ウィッグはファッション性と機能性を兼ね備え、年齢やライフスタイルに応じたお悩みに対応できる多彩なデザインを取り揃えています。

「レディス スヴェンソン 千里中央ショップ」は、北大阪急行および大阪モノレール「千里中央駅」からすぐ、160の専門店が集まる商業施設「せんちゅうパル」の3階に位置する、アクセス性に優れた店舗です。

店頭にはデジタルサイネージを設置し、ウィッグの魅力や多彩なスタイルの可能性を発信しています。店内には2つの個室ブースを設け、静かで落ち着いた環境の中で周囲を気にすることなく相談や試着ができる空間を整えています。「ちょっと見てみたい」という気軽な来店から、「じっくり相談したい」というニーズまで幅広く対応し、ファッションウィッグから医療用ウィッグまで、既製品・セミオーダー・カスタムオーダーと多彩なラインナップを展開。日常から特別な日まで、あらゆるシーンで“自分らしい美しさ”を叶えるお手伝いをいたします。

また、オープンを記念して、対象のウィッグが50％オフで購入できるほか、ウィッグをご試着いただいた方へのプレゼントなど、お得なキャンペーンも開催いたします。

スヴェンソン レディス事業部は今後も、様々な商品・情報の提供を通じて、人生を輝かせるためのライフタイムサポーターとして沢山の方々のサポートが出来るよう努めて参ります。

■「レディス スヴェンソン 千里中央ショップ」店舗概要

住 所：大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル3F 304

電話番号：06-6170-4118

営業時間：10:00～18:30 ※オープン日の1月24日は13:00～18:30営業

定 休 日 ：不定休

アクセス：北大阪急行 千里中央駅直結

大阪モノレール 千里中央駅より徒歩1分

■オープニングキャンペーン 詳細

期間：2026年1月25日（日）～2026年2月15日（日）

内容：

１.オープン記念お買い得商品をご用意！対象のウィッグが50％オフ

２.ウィッグをご試着いただいた方にもれなく静電気防止折り畳みブラシ「トリニティ」をプレゼント

３.ウィッグをご購入時に1点あたり5000円の下取り値引きを実施 ※最大3点まで

■レディス スヴェンソンのショップについて

「寄り道したくなる、あなただけのスタイルがみつかる」をコンセプトとしたレディス スヴェンソンの新形態のウィッグ専門店です。ウィッグをもっと気軽にご体験いただけるよう、開放感のある空間で、ファッション用から医療用まで幅広いウィッグを取り揃えております。試着・相談・購入までサポートし、“なりたい自分”を叶えるヘアスタイル体験を、すべての女性にお届けします。

■参考情報

【スヴェンソンの女性用ウィッグの取り組みについて】

1997年 9月：株式会社コシノジュンコデザインオフィス（現JUNKO KOSHINO(株)）と業務提携し、モードウィッグ「Jeu de Junko」を発売しパリコレへ参加。2003年4月に医療用ウィッグの販売に本格参入し、2004年7月にはスヴェンソン初の女性専用店舗として「銀座サロン」（現銀座鳩居堂ビル）をオープン。

【スヴェンソンのがん患者様への取り組みについて】

当社では医療用ウィッグも取り扱っており、ウィッグを通じて患者様やご家族の不安・悩みを知ることで、治療で必要となる様々なモノ・コトの提供に取り組んできました。

●モノの提供

ウィッグをはじめとするがん患者様向けの脱毛ケア商品の実店舗（サロン）販売だけでなく、爪や皮膚にあらわれる副作用をカバーする外見ケアアイテム、下着や入浴着など、治療中の生活で必要とされる商品を幅広く集めた通販事業「PreSta（プレスタ）」を展開。全国の病院にカタログを設置し、多くの患者様にパンフレットをお手に取っていただけるように活動しております。

PreSta（プレスタ）：https://ladys-store.svenson.co.jp/

■企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号

創 業：1984年2月3日

代 表 者 ：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス、

女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス、ヘアケア商品の販売