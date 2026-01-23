FRUITS ZIPPER、夢ができる瞬間を描いた新曲「君と目があったとき」配信リリース　ミュージックビデオも公開

アソビシステム株式会社

昨年、第76回NHK紅白歌合戦への出演を果たし、第67回 日本レコード大賞では優秀作品賞を受賞、2月には東京ドームでの単独公演を控えているFRUITS ZIPPERが、新曲「君と目があったとき」を2026年1月23日（金）に配信リリース。また、本日19時にミュージックビデオが公開される。

「君と目があったとき」ジャケット

本作は、1月23日にFRUITS ZIPPERとのコラボコレクションをリリースするメガネブランド「Zoff」とのタイアップ曲となっており、「夢ができる瞬間」をFRUITS ZIPPERらしい等身大の視点で描いた楽曲。メガネというモチーフを通して、見え方が変わることで世界が少し違って感じられる瞬間や、前に進むきっかけとなる感情を描いた、ふとした視線の交差から始まる心の変化をやさしくポップなサウンドに乗せて表現している。

作詞・作曲は、FRUITS ZIPPERの人気曲「わたしの一番かわいいところ」や「かがみ」などを手がけたヤマモトショウが担当。夢に出会った瞬間や、夢が叶ったその先で聴いてほしい一曲となっている。

さらに、本日19時にはミュージックビデオが公開。“個性が乱れとして扱われ、表情を見せることが禁止されている世界”で、メガネをかけたFRUITS ZIPPERメンバーたちがまわりの人たちをおしゃれに目覚めさせ、表情まで豊かにするカラフルかつポップな内容となっている。FRUITS ZIPPERのミュージックビデオでは初めてメンバー以外の複数キャストが参加していることも注目だ。

＜楽曲リリース情報＞

FRUITS ZIPPER Digital Single「君と目があったとき」

配信日：2026年1月23日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Eyes_on_You

【MV】FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」 ※1月23日（金）19:00公開

URL：https://youtu.be/T55SROZ5S78

＜Zoffコラボコレクション発売情報＞

『Zoff｜FRUITS ZIPPER』

発売日：2026年1月23日（金）Zoff店舗、Zoff公式オンラインストア他にて発売

特設ページ：https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fruitszipper.aspx

＜FRUITS ZIPPER Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたアイドルグループ FRUITS ZIPPER。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

2022年4月に配信リリースした2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,300万再生を突破。

2023年9月に1st CDシングルとして「わたしの一番かわいいところ」をリリースし、Billboard JAPAN Top Singles Salesで3位を、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得。

2023年12月、日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。

2024年5月には、グループの2周年を記念したワンマンライブを日本武道館にて2Days開催し、約24,000人を動員。秋には初のホールツアーを開催し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した。12月には日本レコード大賞にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞。

2025年には、MUSIC AWARDS JAPANにて「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞」を獲得。同年5月に発売した3rdシングル「KawaiiってMagic」はオリコン週間シングルランキングでグループ史上初となる1位を獲得。

グループ3周年を記念したワンマンライブを神戸ワールド記念ホール、さいたまスーパーアリーナにて開催し約90,000人を動員。

2026年2月には、グループ最大規模となる東京ドーム公演を開催する。

メンバーは月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人。

Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/

X（Twitter）：https://twitter.com/fruits_zipper

Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper

YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040

TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper

Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/