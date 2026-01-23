ダンスを愛する高校生ダンサーたちの熱き戦い第1回東北予選『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 TOHOKU』にて決勝大会へ進む2校が決定！

　株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)の予選大会である「TOHOKU」を1月17日(土)に楽楽楽ホール 太白区文化センター(宮城県)にて開催いたしました。


　今回の予選大会で優勝した2校は、2026年4月18日に開催予定の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」内でパフォーマンスを披露します。






■高校ダンス部日本一をかけて、決勝へと駒を進める2校が決定！




◆TOHOKU SMALL部門 WINNER：聖和学園高等学校 / rutlocus

昨年自分が先輩にしてもらったように


どうしても自分も後輩に何かを残してあげたいと思っていたので、うれしいです。


今後ともどうぞ応援よろしくお願いします。







◆TOHOKU LARGE部門WINNER：花巻東高等学校 / 花巻東高等学校ダンス部

今年のハイダンは絶対に優勝して両国に行くぞって言ってみんなで準備・練習してきました。


でも全国優勝が目標なので、ここで止まらずに頑張り続けたいと思います。






■その他、受賞結果



◆SMALL部門 受賞校


2位(4.000ポイント)：仙台城南高等学校 / チーム城南


3位(3.000ポイント)：常盤木学園高等学校 / QUAD CORE


4位(2.000ポイント)：酒田南高等学校 / SMASH


5位(1.000ポイント)：常盤木学園高等学校 / Noiv


6位（500ポイント）：宮城県古川工業高等学校 / VVS


7位（400ポイント）：宮城県古川工業高等学校 / VALOR



◆LARGE部門 受賞校


2位（4.000ポイント）：聖和学園高等学校 / STRAIGHT VIBES


3位（3.000ポイント）：仙台城南高等学校 / splashy


4位（2.000ポイント）：東奥義塾高等学校 / ＴＯＤ


5位（1.000ポイント）：尚絅学院高等学校 / EXTANT



◆特別賞 受賞校


全チーム500ポイントを獲得



<SMALL>


ちゃんなつ（スキル）：仙台城南高等学校 / チーム城南


HEAT（クリエイション）：常盤木学園高等学校 / Noiv


CHIKO（コレオグラフ）：常盤木学園高等学校 / Noiv


manapy（ビジュアル）：酒田南高等学校 / SMASH


MAKI（完成度）：仙台城南高等学校 / チーム城南



<LARGE>


ちゃんなつ（スキル）：聖和学園高等学校 / STRAIGHT VIBES


HEAT（クリエイション）：聖和学園高等学校 / STRAIGHT VIBES


CHIKO（コレオグラフ）：尚絅学院高等学校 / EXTANT


manapy（ビジュアル）：東奥義塾高等学校 / ＴＯＤ


MAKI（完成度）：聖和学園高等学校 / STRAIGHT VIBES



■今後の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」予選大会について



▼2026年1月24日(土)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.2 day1』


▼2026年1月31日(土)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.2 day2』


▼2026年1月31日(土)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 CHUBU』


▼2026年2月11日(水)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.3 day1』


▼2026年2月15日(日)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.3 day2』


▼2026年2月22日(日) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 SMALL』


▼2026年2月23日(月) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 LARGE』


▼2026年4月18日(土) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL』



■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について





　全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。


　各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。


今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。


　マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/