1月23日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週の目玉は“高級カーテン” 10%OFF！

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の目玉は、高級カーテン10%OFF！

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20250123

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週は、ワンランク上の空間を演出する高級カーテンが10%OFF！その他最大85%offのカーテンもご用意しております！

■週末セール概要

開催期間：1/23 (金)10:30～1/26 (月)10:00

内容：最大85％OFF、高級カーテン10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

【今回の目玉商品】

この週末は、高級カーテンが10%OFFで登場！

上質な素材とデザインにこだわったアイテムです。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

洗練された大人のシャーベットカラーが美しい ＜サリーナ＞\26,800～ (税込)

施されたワッシャー加工の魅せる表情の変化がうっとりするほど美しい、こだわりのオーダーカーテンです。

まるで、海外のラグジュアリーホテルに訪れたかのような、優雅なブレイクスタイルを楽しむのもおすすめ。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/elegant/yssn_0021?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20250123

この艶感がたまらない。女性の憧れを詰め込んだドレスのような遮像レースカーテン ＜ドレシィ＞\11,900～ (税込)

まるで女性らしいドレスのよう。そんな美しいレースカーテンを追い求めた、ディレクターの自信作！

プライバシーを守る遮像性・遮熱・保温・UVカット・ウォッシャブル機能を兼ね備えた、とっても優秀な1枚です。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/oder_race/unforme/cor_0108?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20250123

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。お気に入りのカーテンで、快適さと美しさを兼ね備えた空間づくりを始めてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

トップページを見る :https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/