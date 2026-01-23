「ショートネイルが太く見える…」を8分で解決。mao nailが“厚ぼったさ卒業”のサロン技術をオンライン公開
mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2026年1月23日（金）10時より、ショートネイル特有の「厚ぼったく見える」悩みに特化したオンラインセミナー『厚ぼったさ卒業！ショートネイルをスッキリ魅せる極意とは？』を公開しました。
本セミナーは、約8分半という短時間でありながら、ショートネイルが太く見えてしまう原因を理論と実践の両面から解説する、サロンワーク直結型のオンラインセミナーです。
URL：https://shop.maonail.jp/products/online-seminar-202601_02
マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。
より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )
オンラインセミナー詳細
■ 「なぜ厚ぼったく見えるのか」を根本から解説
ショートネイルが重たく見えてしまう原因は、
単なるジェルの塗りすぎではなく、塗布量・フォルム・補正のバランスにあります。
本セミナーでは、
・ なぜ厚ぼったく見えるのか
・ どこでジェルを足しすぎているのか
・ 適切な塗布量とフォルムの見極め方
・ ショートネイルを細く、スッキリ見せる
ベース・トップ・ファイリングの考え方と手順
を、mao nailが日々のサロンワークで実践している方法そのままに解説します。
■「迷ったときに立ち返れる」デジタル教科書
ショートネイルが苦手な方はもちろん、
「仕上がりが安定しない」「なぜ太く見えるのかわからない」
そんな悩みを抱えるネイリストに向けた、
何度でも見返せる“デジタル教科書”として制作されています。
■視聴しやすさを重視した構成
本セミナーは、
1. 原因理解
2. 実技（ベース・トップ・ファイリング）
3. 重要ポイントのおさらい
という流れで構成。
最初に“理由”を理解したうえで施術を見ることで、ジェル量やフォルムの違いが直感的に理解できる設計となっており、最初から順番に視聴することで理解が深まる内容となっています。
■セミナー概要
【セミナー名】
『厚ぼったさ卒業！ショートネイルをスッキリ魅せる極意とは？』
【価格】
4,400円（税込）
【販売先】
mao nail公式オンラインショップよりご購入いただけます。
https://shop.maonail.jp/products/online-seminar-202601_02
【視聴方法】
※視聴ページはログイン済みの購入者様のみ閲覧可能
※未ログインの場合、視聴ページは表示されません
※本商品はプロ会員割引対象外です
【ご購入後の視聴方法】
HPトップ → サイドバー「使い方一覧」→「オンラインセミナー」よりご視聴いただけます。
mao nailとは
ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。
1）ジェルネイル企画・販売事業
「mao gel」
ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。
2）筆企画・販売事業
「まお筆」
ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。
3）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業
ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売
4）生活雑貨・販売事業
「maoap（マオエプ）」
実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売
コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」
【会社概要】
株式会社pucklin
所在地： 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8
ホームページ： https://maonail.jp
Instagram：https://www.instagram.com/maonail
YouTube：https://youtube.com/c/maonail