“和”で時を結び、伝統を現代へと受け継ぐ香りのお守り　日本香堂、新フレグランスブランド「nowas（ナワズ）」をローンチ

株式会社日本香堂（本社：東京都、代表取締役社長：土屋義幸）は、同グループ450年に際し、次世代に向けた新たなフレグランスブランド「nowas（ナワズ）」を2026年2月13日（金）にローンチいたします。第一弾商品として「ナワズ オードパルファム」４種を発売し、同日より開催する渋谷PARCOでの期間限定POPUPショップ、並びにECサイトで販売を開始いたします。

ナワズ オードパルファム（全4種）タイ / ワフ / アクト / ゼップ

同ブランド立ち上げに際しては、Z世代の社員を中心メンバーとする制作プロジェクトチームを発足。長年にわたり継承してきた知識と感性を持つ社内調香師とともに開発に携わり、新設したフレグランス工場にて、一つひとつ丁寧に香りを生み出します。

日本の香文化を受け継ぐ中で生まれた、薫香のエッセンスが息づく香水。培ってきた確かな技術と、現代の感性を融合させた、新感覚の香りのご提案です。

【POPUP ショップ】

会期：2026年2月13日（金）～2月23日（月）

場所：渋谷PARCO 1F POPUP SPACE GATE

POPUPショップでは4種類の香水の販売とともに、日本香堂の香りの歴史を辿るようなお香商品の販売、及びイベントを予定しています。

【オンラインショップ・SNS】

2026年2月13日（金）AM11:00よりオープン

www.nipponkodo.co.jp/nowas(https://www.nipponkodo.co.jp/nowas/)

Instagram：@__nowas__

nowasブランドコンセプト

“和”で時を結び、伝統を現代へと受け継ぐ香りのお守り

nowasは、今（NOW）と過去（WAS）を、和（WA）の精神でつなぐフレグランスブランド。日本香堂グループが450年にわたり育んできた香りの文化と美意識を、現代のライフスタイルに継承します。

香りは古くから人々に寄り添い、自己表現の手段でした。

戦国の武士は兜に香を焚き染めて気を整え、平安の貴族は香りで想いを交わし、室町では芸道の精神を支え、江戸では香り袋がお守りのように親しまれました。

4つの香りは、それぞれ異なる時代の精神を表現。

伝統とモダンな感性が響き合う香りが、日常を美しく彩ります。

4種類の香り

ナワズ オードパルファム アクト[AQT-アクト]気を整え、勇気を灯す

戦国時代の武士が戦の前に香を焚き、気を整えたように。

AQTは現代の勝負どきを支えるウッディアンバーの香りです。爽やかな朝の空気に意志を目覚めさせ、行動へと導き、前へ進むあなたの背中をそっと押します。

凛としたユズが感覚を研ぎ澄まし、スパイスが活力を与えるトップノート。そこにローズが洗練を添え、スモーキーなウードとアンバーが静かな落ち着きをもたらします。

大切な決断の瞬間に、勇気を灯す。

ナワズ オードパルファム タイ[TIE-タイ]心をほぐし、想いを繋ぐ

平安時代の貴族が香りで想いを交わしたように。

TIEは言葉を超えて心を結ぶ、ウッディムスクの香りです。甘美な香りの移ろいが空気をゆるやかにほどき、特別なひとときを彩ります。

ベルガモットとレモンの軽やかな甘さの中に、ローズとアイリスが水面に揺れる花のように優雅に溶け合います。やがてサンダルウッドとムスクのパウダリックな甘さが、お香のように柔らかに広がります。

穏やかな残り香が、絆を深める。

ナワズ オードパルファム ゼップ[ZEP-ゼップ]静寂に漂う、知性の調べ

茶道・華道・香道が花開いた室町時代に、畳の上で極められた美と精神の探求。

ZEPはその芸道の精神に着想を得た、ウッディグリーンの香りです。創作や思考に没頭したいときに、感性を澄ませます。

ベルガモットとグリーンノートが風を切るように爽快に広がり、若竹のみずみずしさが清潔感を演出。ラベンダーとジャスミンが涼やかに心を整え、モミや杉の針葉樹が深い静寂を残します。

そっと漂う、深みある知性と気品。

ナワズ オードパルファム ワフ[WAF-ワフ] やさしく包み込む、幸福のぬくもり

江戸時代の人々が、香り袋を忍ばせ日々の安寧を祈ったように。

その伝統をヒントにしたWAFは、安らぎをもたらすウッディバルサムの香りです。一日の余韻に浸る心安らぐひとときに、あたたかく寄り添います。

カルダモンとシナモンの安堵感のある温もりに、ジャスミンとイランイランが高貴な華やかさを添えます。カシミアウッドとベンゾインの重厚な香りが深く慈しむように包み込み、サンダルウッドとバニラがお餅のようにまろやかな甘さを漂わせます。

ふくよかな香りが、幸福感で心を満たす。

【製品概要】

ナワズ オードパルファム（全4種）

アクト / タイ / ゼップ / ワフ

15mL 各13,200円（税込）

「青雲」「毎日香」に代表されるお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。「香りあるこころ豊かな暮らし」をテーマに、約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

日本香堂Webサイト：https://www.nipponkodo.co.jp/