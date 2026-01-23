LUCAS BEAUFORT LIVE PAINTING in TACTICS Sapporo Store

株式会社TSIホールディングス

（株）TSIホールディングス（本社：港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）の子会社（株）ジャック 代表取締役社長 赤堀 丈）が日本国内において運営している、米国オレゴン州を拠点にスケートボードとスノーボード用品を展開している「TACTICS」のサッポロファクトリー店は、2026年1月25日より、世界的に活躍するアーティスト「Lucas Beaufort (ルーカス・ビューフォート)」による店舗内壁面へのライブペイントを開催いたします。

今回のライブペイントでは、来店客が制作過程をリアルタイムで体感でき、完成後も恒久的に作品が残るインストアイベントです。

Lucasは、スケートボードカルチャーを出発点に、場所やコミュニティの記憶をすくい取るように描くフランス人アーティストです。彼の作品は装飾ではなく、その場に集う人々の時間や空気を内包した「その場所に残る痕跡」として制作されます。

また、自身のプロジェクトThe Common Lineを通じて、ブランドやコンペティションの垣根を越え、世界を旅しながらカルチャーのルーツを探求し続けています。

Lucas Beaufort

Instagram: @lucas_beaufort

https://lucasbeaufort.bigcartel.com/

札幌市とオレゴン州ポートランド市が姉妹都市であるのは、どちらも山のふもとに位置しているという地形であり、このアウトドア環境への共通の結びつきが、「TACTICS」が日本市場へ参入する際に札幌を選んだ重要な理由の一つでもあります。

日本においても米国と同様、「TACTICS」のハイクオリティな商品を提供し、ハイレベルなカスタマーサービスを受けられるよう尽力すると同時に、地元のスケートボードやスノーボードのコミュニティにも今後も貢献していきます。

■ 開催概要

開催期間：2026年1月25日(日) ～

ライブペイント開催時間：14:00～17:00

開催場所：TACTICS SAPPORO STORE

住所：〒060-0032 北海道札幌市中央区北２条東５丁目 サッポロファクトリー 2条館 3階

電話番号：(011)211-5805

メール：info@tacticsjapan.com

WEBサイト: https://tacticsjapan.com

Instagran: @tacticsjapan

TACTICS【タクティクス】

1999年よりオレゴン州ユージーンに店舗を構え、地元のスケートボードとスノーボードのコミュニティにサービス提供することから始まったセレクトショップ「TACTICS」。

厳選された高品質な商品と卓越したカスタマーサービスに対する評判が高まり、全世界からのオーダーを受けている。2024年11月に日本初の店舗を札幌にオープン。

https://tacticsjapan.com

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務・広報IR課

mag@tsi-holdings.com

▼TACTICSに関するお問い合わせ

株式会社ジャック / TACTICS JAPAN

PR 大倉：y_okura@jack.co.jp

PR 笹田：kb@jack.co.jp

tacticsjapan.com