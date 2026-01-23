【松のや】世界一にんにくを美味しく食べるための料理を松のや流に！　「シュクメルリチキンかつ定食」新発売

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年1月28日（水）午後3時より、「シュクメルリチキンかつ定食」を発売いたします。

■にんにく風味が効いた濃厚ソースととろ～りチーズを使用した「シュクメルリ」。

サクッとジューシーなチキンかつやサツマイモを加えた、松のやならではの背徳感溢れる逸品。

松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶジョージア料理「シュクメルリ」。2020年1月に全国の松屋にて、販売を開始した「シュクメルリ鍋定食」は、多くの方にご愛顧いただき、「第2回松屋復刻メニュー総選挙」「第3回松屋復刻メニュー総選挙」にて1位を獲得するほどの人気メニューとなりました。

このたび、「シュクメルリ」が松のや自慢の「チキンかつ」と融合し、新たなパワーアップを遂げて登場します。「シュクメルリチキンかつ定食」は、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ～りチーズを使用。松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつを贅沢に合わせました。ゴロっとしたサツマイモも使用し、食べ応えも満点で背徳感たっぷりの一皿です。この機会にぜひ、お試しください。

商 品 名 シュクメルリチキンかつ定食 990円

単品 シュクメルリチキンかつ 730円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となります。

※株主優待券は、「シュクメルリチキンかつ定食」にご使用いただけます（単品は除く）。

発 売 日 2026年1月28日（水）午後3時～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※松屋・松のや併設店、沖縄店舗、PA店舗は導入致しません。

※販売に有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。

