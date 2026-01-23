【餃子半額ウィーク！】アプリ会員限定で「餃子半額クーポン」を配布！2026年1月23日(金)～2026年1月30日(金)の８日間実施

京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/　本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、「餃子半額キャンペーン」を2026年1月23日(金)～1月30日(金)の期間で開催いたします。

餃子、何皿いく？アプリ会員なら何人前でも半額に！



1月23日(金)～1月30日(金)の８日間限定で、「餃子半額キャンペーン」を開催！


期間中は、アプリに届くクーポンをご提示いただくと、ラーメン1杯ご注文で餃子(5ケ)が何人前でも通常価格の半額でお召し上がりいただけます。


しかも！このクーポンは上記期間中毎日利用可能！※1日1回限り


魁力屋の餃子はこだわりの餡をふんだんに包み、皮はモチモチ、焼き上げるとパリッとしたやみつきになる一皿です。


この機会にぜひ思う存分お召し上がりください。




加えてなんと！


「終日ハッピーアワー」も絶賛開催中！！


「終日ハッピーアワー」の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000285.000019478.html)


餃子半額キャンペーンの期間中は、アルコール飲料が290円(税抜)～！




とってもお得なこの機会に魁力屋へお越しください。


キャンペーン概要





＜餃子半額キャンペーン＞


開催期間　：　2026年1月23日(金)～1月30日(金)


開催店舗　：　路面店全店舗、イオンモール沖縄ライカム店（店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）


※フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。


開催内容　：　ラーメン１杯ご注文で、餃子(5ケ)が何人前でも半額でお召し上がりいただけます。


※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要です。


利用条件　：　店内飲食のみ対象とさせていただきます。


　　　　　　　餃子単品のご注文に限ります。


　　　　　　　クーポンは1日1回のご利用に限ります。


　　　　　　　「お好きなラーメン100円割引券」併用可です。　


※餃子の販売価格は店舗によって異なります。　　　　


※店舗の運営状況などにより変更する可能性がございます。


※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。


『ラーメン魁力屋公式アプリ』






魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。


そんな想いでアプリを作りました。


アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。


ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。


■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)





ラーメン魁力屋について





「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に175店舗、チェーン展開しています。（2026年1月23日現在）


看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。


サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。


郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。


「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。


会社概要



＜運営会社＞


社　名：　　　　株式会社 魁力屋（かいりきや）


設　立：　　　　2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)


代表取締役社長：藤田 宗


資本金：　　　　9億1,682万円（2024年12月31日現在）


上場　：　　　　東証スタンダード


証券コード：　　5891


ブランド： 　　ラーメン魁力屋（175店舗）


　　　　　　 　からたま屋（3店舗）


　　　　　　 　とりサブロー（6店舗）


　　　　　　 　タンメンと餃子KIBARU（1店舗）


■ラーメン魁力屋


ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/


公式アプリ　　：https://x.gd/an9OM


Facebook　　 ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/


Instagram　　 ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/


X　　　　　　： https://twitter.com/kyoto_kairikiya




■からたま屋


Instagram　　：https://www.instagram.com/karatamaya_k/


X　　　　　　：https://twitter.com/karatamaya



■とりサブロー


Instagram　　：https://www.instagram.com/torisaburo_official/


X　　　　　 ：https://twitter.com/TorisaburoMama



■タンメンと餃子KIBARU


店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144