【ひとり親の生活安定と就労支援へ】Casaとビースタイルメディアが相互支援契約を締結

養育費保証サービス「養育費保証PLUS」を運営する、株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮地正剛）は、ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文、以下「ビースタイルメディア」）と、ひとり親支援を目的とした「相互支援に関する契約」を締結いたしました。

本契約は、Casaが提供する「養育費保証サービス」と、ビースタイルメディアが運営するしゅふ層向け求人サービス「しゅふＪＯＢ」との親和性を活かし、相互にサービスを紹介・情報発信していく取り組みです。養育費の不払いという深刻な社会課題の解決を目指すCasaと、就業機会の提供を通じて主婦層の活躍を支援するビースタイルメディアの強みを掛け合わせることで、ひとり親家庭に対する包括的な支援の強化が図れます。

背景

7割が受け取れていない「養育費」

日本では、離婚後に取り決められた養育費が支払われていないケースが約7割にのぼります。養育費が途絶えることは、子どもの生活や教育環境に深刻な影響を及ぼしています。

一方で、生活の安定には「収入源の確保」も不可欠です。しかし「仕事が見つからない」「収入が不安定」という現実に直面するひとり親は少なくありません。

生活の安定には「養育費の受け取り」と「就労支援」の両面からのサポートが不可欠です。こうした社会課題に対し、養育費保証サービスを提供するCasaと、主婦・ひとり親の就労を支援する「しゅふＪＯＢ」を運営するビースタイルメディアが手を取り合うことになりました。

期待されるシナジー

【相互紹介の強化】

ビースタイルメディアが運営する「しゅふＪＯＢ」の豊富な人材ネットワークと、Casaの養育費保証サービスを融合させることで、両サービスの利用者拡大を図ります。

【包括的なひとり親支援】

求人紹介と養育費保証の双方から支援を行うことで、就労や養育費の確実な受給を後押しし、経済的不安や社会的孤立の解消に寄与します。

このパートナーシップにより、安心して働き続けられる環境を整え、子育てとキャリア形成を両立できる持続可能な地域社会モデルを創出します。

株式会社Casa 取締役 松本 豊 コメント

養育費不払いは、子どもたちの生活や教育機会に直接的な影響を及ぼす重大な社会課題です。当社はこれまで『養育費保証サービス』を通じて、ひとり親家庭の経済的な安心を支えてまいりました。しかし、真に安定した暮らしを実現するためには、養育費の受け取りだけでは不十分であり、就労を通じた持続的な収入の確保が欠かせません。

今回のビースタイルメディア様との取り組みは、まさにその両輪を整えるものです。養育費保証という経済的なセーフティネットと、しゅふJOBを通じた就労支援を掛け合わせることで、ひとり親家庭が将来に希望を持ち、自立的に歩んでいける環境を提供できると確信しています。

今回の協働を出発点として、私たちはより多くのひとり親家庭の声に耳を傾け、実効性のある支援をさらに拡充してまいります。

株式会社ビースタイルメディア 代表取締役社長 石橋 聖文 コメント

当社は、しゅふ層を中心に、ライフスタイルや家庭環境に応じた多様な働き方を支援してきました。そうした事業活動の中で、就業機会の提供だけでなく、生活の安定に関わるさまざまな課題が存在することも実感しています。今回の連携は、当社が培ってきた就業支援の取り組みと、Casa社が取り組む養育費に関する課題解決を掛け合わせることで、ひとり親家庭に対して、より実効性のある支援を届けたいという思いから実現したものです。

本取り組みは、ビースタイルグループのMISSIONとして掲げる「社会課題をビジネスで解決する」という考え方を体現する取り組みの一つです。今後も就業支援を通じて社会課題と向き合い、持続的な価値の創出に取り組んでまいります。

