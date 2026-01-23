海外セレブリティやイノベーターも愛用する米国発ハンズフリーシューズ「Kizik（キジック）」 がGINZA SIX に期間限定で登場

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

丸紅コンシューマーブランズ株式会社が展開する、米国ユタ州発のハンズフリーシューズブランド「Kizik（キジック）」は、2026年1月28日（水）～4月21日（火）の期間、GINZA SIX 5階にて期間限定ポップアップストア「Kizik POP-UP STORE GINZA SIX」をオープンいたします。会期中は、ブランドを代表するベストセラーモデルに加え、日本初上陸となるモデルや、これからの季節の装いにフィットする2026年春夏コレクションの新作・新色など、今シーズンを象徴するラインナップを順次展開予定です。

履いた瞬間に理由がわかる。試着した人の約8割に選ばれるハンズフリーシューズ

Kizikは、履きやすく脱げにくい革新的な技術から生まれた、世界初のハンズフリーシューズ専門ブランドです。かかとを踏むように無造作に足を踏み入れると、ヒール部分が瞬時に跳ね上がって元の位置に戻る、特許取得済みの「スプリングバックヒール機能」を採用。デザイン工学専攻者や数学者らが開発を率いて、足を入れるだけでスッと履けるのに、フィット感が高く“脱げにくい”、従来のハンズフリーシューズとは一線を画す独自のテクノロジーを実現しました。日常に溶け込むユニバーサルデザインは、海外セレブリティやイノベーターからも支持され、直近3年間の米国での累計販売足数は300万足を突破。機能とデザインの両立を強みに、着実な成長を続けています。

スタイルやシーンに寄り添う多彩なラインナップをGINZA SIXで

本ポップアップストアでは、日本初上陸となるナイロン×スエードのレトロなスタイルが今のムードを映し出す「Siena（シエナ）」や、ベストセラー Athens 2をニットアッパモデル「Athens 2 Knit（アテネ 2 ニット） 」をはじめ、2026年春夏コレクションとして人気モデル「Monaco（モナコ）」の新色「White / Naval Academy（ホワイト／ネイバル アカデミー）」、「White / Toadstool（ホワイト／トードストゥール）」など、スタイルやシーンに寄り添うラインナップを展開いたします。

GINZA SIXならではの洗練された空間で、独自のテクノロジーがもたらす最新のハンズフリーシューズを、ぜひご体感ください。

＊数値は自社調べ

【Kizik POP-UP STORE GINZA SIX 概要】

期間：2026年1月28日（水）～ 4月21日（火）

場所：GINZA SIX 5F（東京都中央区銀座6丁目10-1）

取扱アイテム：2026年春夏新作を含む19モデル以上を予定

※営業時間、休業日、その他詳細は、

GINZA SIX公式サイトおよび館内案内をご確認ください。

【取扱アイテム（一部抜粋）】

■ Athens 2（アテネ 2）※2026SS新色

ハンズフリー機能と保形力を両立させた、特許取得済みのヒールパーツ「CAGE」を大胆にデザインへ取り入れたKizikのベストセラーモデル。柔らかく通気性にも優れており、アクティブなライフスタイルにぴったりの一足。

販売価格：24,200円（税込）

カラー展開：

＜Men’s＞WHITE/MINCED QUINCE（ホワイト／ミンスト クインス）BALSAM/MINCED QUINCE（バルサム／ミンスト クインス）

＜Women‘s＞Pristine Floral（プリスティーン フローラル）Naval Academy Floral（Naval Academy Floral）Blackout（ブラックアウト）

■ Athens 2 Knit（アテネ 2 ニット）※2026SS新作

Kizikのベストセラーモデル「Athens 2」のニットアッパーモデル。4方向ストレッチのニットアッパーで、高い通気性と柔軟性を実現。高反発ミッドソールとロッカーソールが快適なクッション性とスムーズな体重移動をサポートし、フルラバーアウトソールが優れた耐久性とグリップ力を発揮。

販売価格：20,900円（税込）

カラー展開：

＜Men’s＞ BLACKOUT（ブラックアウト）SMOKED PEARL（スモークト パール）

＜Women‘s＞ Oatmeal/warm taupe（オートミール／ウォーム トープNaval academy（ネイバル アカデミー）Black/bright white（ブラック／ブライト ホワイト）

■ Siena（シエナ）※2026SS新作

レトロに着想を得たナイロン×スエードのアッパーは、軽量性と耐久性を兼ね備え、時代に左右されない佇まいを演出。すっきりとしたテーラードフィットが足元に洗練された印象をもたらし、スタイル全体を引き締める。

販売価格：23,100円（税込）

カラー展開：

＜Men’s＞ Blue Indigo（ブルー インディゴ）Croissant/naval academy（クロワッサン／ネイバル アカデミー）black（ブラック）AZURE BLUE/NAVAL ACADEMY（アジュール・ブルー／ネイバル・アカデミー）

＜Women‘s＞ PRISTINE/WARMTAUPE（プリスティン／ウォーム・トープ）PRISTINE/BRIGHT WHITE（プリスティン／ブライト・ホワイト）BLACK（ブラック）AZURE BLUE/WHITECAP GRAY（アジュール・ブルー／ホワイトキャップ・グレー）

■ Monaco（モナコ）※2026SS新色

最新テクノロジー「External Arc(TM)」をシームレスに融合し、外側に美しいアーチを描くフォルムが際立つ人気モデル。スウェード、ナイロン、ラバーを重ねたファッション性の高いデザインも魅力。

販売価格：25,300円（税込）

カラー展開：

＜Men’s＞ White/Naval academy（ホワイト／ネイバルアカデミー） ＜Women‘s＞ White/Toadstool (ホワイト／トードストゥール)

■ Vegas 2（ベガス ツー）

ハンズフリーテクノロジーと優れた快適性、そしてプレミアムレザーを融合したワンランク上の一足。カジュアルからシックまで、あらゆる装いに洗練されたムードを添える。

販売価格：29,700円（税込）

カラー展開： Men’s：Mole/Whitecap Gray（モール／ホワイトキャップ グレー）Blackout（ブラックアウト）Black/White（ブラック／ホワイト）Women‘s：Bright White (ブライド ホワイト) Black/Pristine（ブラック／プリスティン）

■ Paris（パリ）

レザーを使用した上品なパリスタイルのシューズ。モノトーンなのにフェミニンさも兼ね備えたデザインでファッショニスタに人気のモデル。

販売価格：27,500円（税込）

カラー展開： Women‘s：Pristine/Black (プリスティン／ブラック)

■ Kid‘s Athens 2 (Big)（キッズ・アテネ2 ビッグ）※2026SS新作

アクティブな毎日を送る子どもたちのために設計された、キッズ向けハンズフリーシューズ。踏み込むだけでスムーズに履ける独自のハンズフリー構造により、着脱が簡単で、通園・通学から遊びの時間まで快適にサポート。新たに21.5cm、22cm、22.5cmのサイズ展開が加わり、より多くのお子さまにフィットする。

販売価格：11,550円（税込）

カラー展開：Super Sonic/Naval Academy（スーパーソニック／ネイバル・アカデミー）Blackout（ブラックアウト）Fiery Coral/Rose Violet（ファイアリー・コーラル／ローズ・バイオレット）

Kizikについて

米国ユタ州リンドンに拠点を置くKizikは、業界を牽引するハンズフリーシューズブランドです。200を超えるハンズフリー技術の特許を保有、または申請中で、革新的な最先端技術とアイディアを搭載した商品を次々と生み出しています。絶え間ないイノベーションに支えられるKizikは、自由に外出し、人と出会い、行動し探索し「動くことへの素晴らしさ」に気づいて摩擦のない大きく広い世界を切り開いていくという想いの基、老若男女問わずすべての人が自分らしくあれるようなイノベーティブなユニバーサルデザインを追求しています。

発売から2年後の2019年にナイキ社が出資し、ライセンス契約を結んでいます。ハンズフリーシューズ市場で先進的なブランドとして評価されています。

本社所在地:1172 West 700 North, Suite 200, Lindon, UT 84042, U.S.

Kizik(キジック)公式オンラインストア：https://kizik-japan.com/

Kizik Japan 公式インスタグラム: Kizik_JP：https://www.instagram.com/kizik_jp/

※Kizik(キジック)を装った偽の通販サイト(なりすましECサイト)が存在します。「偽の通販サイト(なりすましECサイト)」は丸紅コンシューマーブランズ株式会社と一切の関わりがございません。当社はKizikの日本国内における独占販売代理店契約を結んでおり、当社サイトが公式であり、それ以外で「公式サイト」と謳っているサイトは全て偽サイトとなりますのでご注意ください。

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride(エバーストライド)」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting」「永続する」と「Stride(歩み)」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地:東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階

HP:https://www.marucob.com/(https://www.marucob.com/)