新作含む5つのスイーツが一度に楽しめる！Minimal The Baking 代々木上原「スイーツお試しセット2026」を1月23日より期間限定でご提供

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、新作含む5つのスイーツとドリンクがセットになった「スイーツお試しセット2026」をMinimal The Baking 代々木上原で2026年1月23日より期間限定でご提供いたします。

バレンタインチョコレートを選ぶ前のお試しに、“これだけ食べれば大丈夫！”

新作含む5つのスイーツが一度に楽しめる、限定セット

「バレンタインお試しセット2026」では、2026年新レシピバージョンのボンボンショコラ「ザ・シングルオリジン」やバウムクーヘン、そしてお好きなガトーショコラをお楽しみいただけます。

チョコレート・生菓子・焼き菓子の全種類をこの一皿でコンプリートいただけます。この一皿をお試しいただければ、バレンタインの贈り物選びに迷うことはありません。

さらに1杯1杯丁寧にハンドドリップでお淹れするスペシャルティコーヒーや、ラテ、ティーなどお好みのドリンクをセットドリンクでお選びいただけます。

▼セット内容

・「ザ・シングルオリジン」より、カカオの異なる2種のボンボンショコラ

・「ミニマルバウム -カット-」より、“タンザニア”と“ブロンド”、2種のバウムクーヘン

・お好きなガトーショコラ1スライス

・お好きなドリンク

※商品入荷状況によって内容は一部変更がある場合がございます

一度にさまざまなスイーツを楽しみたい方はもちろん、バレンタインのギフトを迷われている方におすすめのセットです。

ぜひこちらのプレートでバレンタイン当日より一足早くチョコレートスイーツを味見して、バレンタインのチョコレートをじっくりお選びください。

▼「スイーツお試しセット2026」販売情報

【価格】\2,150（税込）

【販売店舗】Minimal The Baking 代々木上原

【販売期間】2026年1月23日（金）～2026年3月末までを予定

セット商品詳細

・「ザ・シングルオリジン」（ボンボンショコラ）

「THE Single Origin」（単一産地）をテーマにしたボンボンショコラです。個性が異なる8カ国のカカオ豆を厳選し、豆からチョコレートのレシピを繊細に調整し、“世界で最もカカオの違いがわかりやすいボンボンショコラ”を目指しました。カカオ豆による驚きの味わいや個性の違いを存分にお楽しみください。

商品詳細：https://mini-mal.tokyo/collections/other/products/100000000992

・「ミニマルバウム（タンザニア・ブロンド）」

どちらもチョコレートを生地に限界まで混ぜ込み焼き上げた、“チョコレートを存分に味わうバウムクーヘン”です。

タンザニア：果実のようなふくよかな甘味を感じるタンザニア産のカカオ豆からつくるチョコレートを極限までたっぷりと生地に混ぜ合わせ、しっとり食感に焼き上げました。「満足感と軽やかさ」という矛盾するふたつの魅力を両立し、いつまでも食べたくなる他にない一品です。

ブロンド：ホワイトチョコレートをローストしてつくる、特別な“ブロンドチョコレート”を使用したバウムクーヘン。生地に混ぜ込むチョコレート量を限界まで高めることで、風味豊かでしっかりとした食感に。ミルクキャラメルのような香ばしさと優しいコクを引き出し、上品な甘さに仕上げました。

※商品の仕入れ状況により、内容に変更がある場合がございます

商品詳細：https://mini-mal.tokyo/collections/chocolate-sweets/products/100000001103

・ガトーショコラ

ガトーショコラ専門店である代々木上原店では、カカオ豆の選定や焼き方（火入れ）などを調整し、カカオという素材の魅力を引き出した3系統6種のガトーショコラを取り揃えています。

季節限定で、苺を使った2種のガトーショコラもございますので、お好みのガトーショコラをぜひお楽しみください。

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

