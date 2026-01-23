ベルギー王室御用達ショコラティエ「ピエール マルコリーニ」初監修バレンタインにもぴったりなデザート・焼き菓子・パン・アイス全7種類を1月27日から発売～素材から味わいまでこだわりが詰まった自信作～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」監修のデザート・焼き菓子・パン・アイス、全7商品を2026年1月27日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■コンビニエンスストア初！「ピエール マルコリーニ」監修商品が登場！

ファミリーマートでは2024年10月から「スイーツのファミマ」を掲げ、心躍るようなスイーツをさまざまなカテゴリを横断して展開しています。

このたび、バレンタインに向けてチョコレートやスイーツの市場が盛り上がる時期に合わせ、コンビニエンスストアとして初となる「ピエール マルコリーニ」とのコラボレーションが実現しました。「ピエール マルコリーニ」はベルギー王室御用達のショコラティエで、こだわりのカカオから作られるチョコレートが世界中で人気を博しています。2026年には日本上陸25周年を迎えます。

同ブランド監修のもと、専門店と肩を並べる味わいに仕上がったデザートや焼き菓子、パン、アイス、全7商品を発売いたします。

高まる「メリハリ消費」志向へ対応した高付加価値商品として展開してまいります。また、新たなバレンタインの形として近年トレンド化している家族みんなでチョコレートやスイーツを楽しむ「ファミチョコ」へのニーズにもお応えします。

■ピエール マルコリーニ氏のコメント

日本上陸25周年という節目の年に、初めてファミリーマートとのコラボレーションを実現しました。これまで日本の皆様からいただいたご愛顧への感謝を込めて、“心躍るスイーツ”をお届けしたいという強い想いで商品開発に取り組みました。

商品づくりでは、伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました。ショコラティエ、パティシエ、グラシエ（アイス職人）としての幅広い知識と技術を活かし、日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指しました。こだわりのポイントがしっかり伝わるよう、全体のバランスにも細心の注意を払っています。

ショコラと洋梨のクレープは、もちっとした焦がしバター風味の生地と、軽やかなショコラクリーム、カカオ感の強いガナッシュ、そしてショコラと相性抜群の洋梨を組み合わせることで、フルーティで瑞々しい驚きの美味しさに仕上げました。

とろけるキャラメルショコラシューは、ショコラとキャラメルの王道の組み合わせを絶妙なバランスで表現。しっかりとショコラが主役になりつつ、香ばしいシュー皮と、なめらかなクリームの贅沢な味わいを楽しめる一品です。

バニラ香るレモンフィナンシェは、パティシエとして自信作です。バターにはフランス産発酵バターを使用し、バニラシードをあしらい、瀬戸内レモンの爽快感ある風味が加わることで、素晴らしい一品に仕上がりました。

完成度の高い商品が揃いましたので、日本の皆様に驚きと喜びを感じていただけることを確信しています。ぜひこの心躍るようなスイーツをお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】とろけるキャラメルショコラシュー

【価格】249円（税込268円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリームを、クッキー生地のシューで包みました。重厚な余韻が楽しめるシュークリームです。

※数量限定

【商品名】ショコラと洋梨のクレープ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】焦がしバター香るクレープ生地で、濃厚なショコラクリームと、ショコラを引き立てるバニラで香り付けした洋梨を包み込みました。

※数量限定

【商品名】2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン

【価格】239円（税込258円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地、しっとりとした２層のバウムクーヘンに、チョコをかけました。※数量限定

【商品名】バニラ香るレモンフィナンシェ

【価格】213円（税込230円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】瀬戸内レモンとバニラが香る余韻までおいしいフィナンシェです。フランス産発酵バターも使用した、とっておきの一品。※数量限定

【商品名】ヘーゼルナッツのショコラメロンパン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】ココア入りヘーゼルナッツ風味ビスケット生地のメロンパンに、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※数量限定

【商品名】ショコラデニッシュラズベリー

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、コクのあるチョコクリームをサンドしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※数量限定

【商品名】ショコラアイスバー

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】濃厚チョコの贅沢なくちどけと香ばしいナッツの食感が楽しめるアイスバーです。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

【参考情報】

ギフトとしてお使いいただけるバレンタイン商品として、今年はフィンセント・ファン・ゴッホの名画をデザインしたギフト商品をファミリーマート限定で発売いたします。また、毎年ご好評をいただいてるキットカットのハート缶も販売しております。

※ピエールマルコリーニ監修商品ではございません。

【商品詳細】

【商品名】ゴッホ プチショコラギフト

【価格】602円（税込650円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「中国のアスターとグラジオラスの花瓶」をボックスの正面にデザインしました。プチショコラ６個入りです。

【商品名】ゴッホ ショコラ4個

【価格】797円（税込860円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「サンピエール広場を散歩する恋人たち」をショッパーにデザインしたショコラアソートです。

【商品名】ゴッホ ショコラ＆ガトー

【価格】926円（税込1,000円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「星月夜」をショッパーにデザインしたショコラとガトーショコラのセットです。

【商品名】ゴッホ ショコラ6個

【価格】1,112円（税込1,200円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「ひまわり」をショッパーにデザインしたショコラ6個のアソートです。

【商品名】ゴッホ ショコラ＆フィナンシェ＆ガトー

【価格】1,297円（税込1,400円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「花咲くアーモンドの木の枝」をショッパーにデザインしたショコラ・フィナンシェ・ガトー３種のアソートです。

【商品名】ゴッホ ショコラ缶

【価格】1,389円（税込1,500円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】「夜のカフェテラス」をデザインした缶にショコラ５個を入れました。

【商品名】キットカット ハートフルベアー ハート缶

【価格】1,600円（税込1,728円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】クマの形をしたキットカットがハートの形の缶に入っています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。