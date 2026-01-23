初開催！神奈川県の移住イベント「かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～」を1月31日、有楽町の東京交通会館にて開催します。

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する「公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構」は、1月31日（土）に神奈川県が主催にて開催する移住イベント「かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～」に共催の形で参画いたします。

『神奈川は都心から「近い」から面白い！』をコンセプトに、神奈川の良さに気づいてもらうきっかけとなる移住イベントです。県内22市町村が出展するほか、豪華ゲストによるセミナーやワークショップまで、どなたでも楽しみながら神奈川のローカル情報を知っていただけます。

ぜひお気軽にご参加ください。

イベントの概要

タイトル ： 「かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～」

日時 ： 2026年1月31日（土）11:00～16:00

会場 ： 東京交通会館12階 カトレアサロンA（東京都千代田区有楽町2-10-1 有楽町駅前）

主催 ： 神奈川県

共催 ： （公社）ふるさと回帰・移住交流推進機構

イベント公式ページ ： https://www.furusato-web.jp/event-info/p248755/

※ イベントは入場無料です。

※ 来場登録方法：下記のフォームよりご登録ください。

https://app.spot-recorder.jp/798577_kanagawa_iju260131/

イベントの内容

【相談ブース】

気になる地域の住まいや仕事、農ある暮らしなどについて、自治体の移住担当者や相談員と直接相談ができます！具体的に決まっていなくても大丈夫。

移住コンシェルジュや先輩移住者も参加し、「何から考えればいい？」という段階のご相談も歓迎しています。

地方移住の第一歩、あるいはさらに深い情報を得るためにぜひご活用ください。

▼出展自治体（22市町村）

・三浦半島エリア：横須賀市・逗子市・三浦市

・県央エリア ：相模原市・清川村

・湘南エリア ：平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町

・西湘足柄エリア：小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町

▼その他コンシェルジュ、関係団体

・神奈川県移住コンシェルジュ

・三浦半島移住コンシェルジュ

・西湘足柄移住コンシェルジュ

・神奈川県住宅供給公社（神奈川県における団地など住まいに関するご相談）

・かながわ農業アカデミー（就農に関するご相談）

・桜井晴也さん（小田原市先輩移住者／るるぶまちといろ神奈川版編集者）

【トークセミナー】

スペシャルゲストによる移住セミナーを２本開催します！

１.11:30～12:15

「先輩移住者としての視点で、移住のリアルや街の人との関わりについて」

ゲスト：デビット伊東さん（真鶴町）

デビット伊東さん

真鶴町は“最後のすみか“になると語るデビット伊東さん。真鶴や真鶴の人たちに恩返しをしたいと映画製作にも取り組んでいる。町に対する思いや地域とのつながりについて伺います。

２.13:30～14:15

「移住体験とコミュニティについて」

ゲスト：やしろ優さんファミリー、朝めしあるべ 菊地未来さん（三浦市）

やしろ優さん（左）、菊地未来さん（右）

三浦市や小田原市への移住体験も含めて現地体験で得たことや感じたことを、

受け入れ側の視点や想いとともに伺います。

菊地未来さんプロフィール

合同会社MISAKI STAYLE代表

三浦市出身。2018年に合同会社MISAKISTAYLEを設立。地元食材にこだわる「朝めし あるべ」を運営中。

【ワークショップ】

神奈川の“地域の素材”に触れるワークショップを２種類開催！

どちらも無料でご参加いただけます！

講師との会話を楽しみながら、暮らしのイメージがふくらむ体験をしてみませんか。

※いずれもなくなり次第終了

アロマウッドチャームづくり

神奈川の木材を活用して精製したアロマオイルで、オリジナルの香りチャームを制作します。

講師は、松田町へ移住し、地域で活動するNPO法人仂の根本秀嗣さん。ワークショップの合間には、移住して感じた街の魅力や、日々の暮らしについてもお話しいただきます。

端材を活用した鍋敷きづくり

木目の異なる端材を組み合わせ、おうちでもアウトドアでも使える鍋敷きをつくるワークショップです。

講師は、南足柄市に移住し活動する、株式会社サオビの島崎衛さん。地域と連携したワークショップや移住相談、イベントの企画・運営にも携わっています。

【プレゼントキャンペーン】

3ブース以上で相談いただいた方にプレゼント！

「るるぶ まちといろ神奈川」や、耕作放棄地を再利用して作られた「おひるねみかんジュース」などから1点お選びいただけます。

【キッズコーナー】

保育資格のあるスタッフがお子様をお預かりするキッズコーナーを設置します。

ご家族連れで安心してご来場ください。

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域の活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには各都道府県の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町２-１０-１ 東京交通会館８階

代表者 ： 理事長 高橋 公

URL ： https://www.furusatokaiki.net/