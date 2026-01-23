コーン・フェリーとFORTUNE誌『世界で最も賞賛される企業 2026』を発表

コーン・フェリー・ジャパン株式会社

グローバルな組織コンサルティングファームのコーン・フェリー（NYSE：KFY｜コーン・フェリー・ジャパン 東京都千代田区 日本代表：滝波純一）は、米ビジネス誌Fortuneと毎年共同で実施する調査、『世界で最も賞賛される企業（World’s Most Admired Companies）2026』を発表しました。同調査は実施28年目で、同業界の経営陣が他社を評価する企業の360度調査とも言えるものです。全業界（オールスター）トップ 50の1位は19年連続でアップルとなり、日本企業ではトヨタ自動車が全業界トップ23位（前年25位）にランクインしています。今年度の特徴として、AI関連企業が存在感を高めたほか、女性CEOが率いる企業が35社含まれていることが挙げられます。

2026年全業界トップ50

総合順位 企業名

1 Apple

2 Microsoft

3 Amazon.com

4 Nvidia

5 JPMorgan Chase

6 Berkshire Hathaway

7 Costco Wholesale

8 Alphabet

9 Walmart

10 American Express

11 Delta Air Lines

12 Netflix

13 Coca-Cola

14 Marriott International

15 Walt Disney

16 Goldman Sachs Group

17 Eli Lilly

18 FedEx

19 Procter & Gamble

20 Salesforce

21 Home Depot

22 BlackRock

23 Toyota Motor

23 Singapore Airlines

25 Nike

26 BMW

27 USAA

28 Starbucks

29 Johnson & Johnson

30 Morgan Stanley

31 Bank of America

31 IBM

33 Accenture

34 Caterpillar

35 Visa

36 Taiwan Semiconductor

37 Samsung Electronics

38 ServiceNow

39 Danaher

40 Mastercard

41 L'Oreal

42 Lowe's Companies, Inc.

43 UPS

44 GE Aerospace

45 Airbus

46 Pfizer

47 Lockheed Martin

48 Advanced Micro Devices (AMD)

49 Workday

50 Publix Super Markets

※業界別ランキング等の詳細はFortuneのウェブサイトでご覧いただけます。

https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/

調査担当者のコメント

「『世界で最も賞賛される企業』の上位企業が示しているのは、レジリエンスは受け身で生まれるものではなく、設計されるものだということです。これらの企業を際立たせているのは、単年度の業績ではなく、長期にわたって信頼と信用を維持する能力です。絶え間ない混乱の時代において、現在の成果を上げつつ、次に来る未来に自信をもって備えるために必要な規律、適応力、そしてリーダーシップを体現しています」（コーン・フェリーのシニア クライアント パートナーで従業員エンゲージメントのスペシャリスト Mark Royal）

「評判は内側から築かれます。財務業績は賞賛への入口になるかもしれませんが、その状態を維持するのは人と文化です。『世界で最も賞賛される企業』は、戦略、リーダーシップ、文化を整合させることで、才能への投資が行われ、信頼が育まれ、エンゲージされたチームが戦略を持続的な成果へと転換する環境を創り出しています」（コーン・フェリーの組織コンサルティング部門グローバルリーダー Laura Manson-Smith）

『世界で最も賞賛される企業』について

本調査の特徴は、著名企業の経営者や業界アナリストら専門家が、対象となる他企業の経営手腕を評価している点にあります。コーン・フェリーはFortune誌と共同で1997年以降毎年『世界で最も賞賛される企業』の選定とランク付けを行い、これらの企業への高い評価と成功の要因となるビジネス慣行を調査しています。ランキング決定の詳細については、コーン・フェリーのウェブサイトをご参照ください。

https://www.kornferry.com/about-us/partnerships/fortune

- FORTUNE 1000とGlobal 500 企業、および米国以外の主要企業が対象（売上高およそ100 億ドル以上、業界内のトップクラスであることが基準）- 約15,000 人の企業経営幹部、社外取締役、業界アナリストがアンケート調査に参加- 業界ランキングの決定において評価されるレピュテーションの項目- 才能のある人材を引き付け、維持する能力- 経営幹部の質- コミュニティと環境に対する社会的責任- 革新性- 製品／サービスの品質- 有益な企業資産の活用- 財務健全性- 長期投資価値- グローバルビジネスの有効性- 企業は、各項目で0～10でスコア評価されます。企業評価スコアは、各項目スコアの平均で、業界ランキングが決定されます。業界の上位半分の企業が、業界内で「最も賞賛される企業」と定義されます。

※本リリースは米国にて2026年1月21日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。英文オリジナル版はこちらをご参照ください。

https://www.kornferry.com/about-us/press/fortune-and-korn-ferry-reveal-the-2026-worlds-most-admired-companies-list

コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。クライアントの組織設計、適材適所を支援し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援します。

