【サービス拡充】電話代行「オフィスのでんわばん」、基本料金内での対応時間を大幅拡大。時間外料金を撤廃し、より使いやすい一律プランへ

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」を提供する 株式会社バルテックは、電話代行サービス「オフィスのでんわばん」において、これまで時間外料金が発生していた17:30以降の時間帯を、2026年2月1日よりすべて基本料金内での対応へと改定いたします。これにより、平日は19:00、土日祝は18:00までの全稼働時間において、一律の料金体系で高品質な電話応対をご利用いただけるようになります。

本改定により、料金体系は据え置きのまま、より長時間の電話対応が可能となり、利用企業の利便性向上と機会損失防止に貢献します。

■サービス改定の背景

近年、中小企業や個人事業主を取り巻く環境では、人手不足や人件費の高騰により、営業時間外や業務集中時間帯の電話対応が大きな負担となっています。

特に17時半以降や土日祝の電話は、新規問い合わせや緊急連絡など、売上や信頼に直結する重要な機会である一方、十分な対応が難しいケースも少なくありません。

・「17:30以降の電話が多く、追加料金がネックで導入を迷っている」

・「従業員が終業した後の電話をコストを気にせず代行へ回すことで、完全な「定時退社」を実現させる」という働き方改革を推進させたい

このようなお客様からの要望に応えるため、追加料金なしで対応可能な時間帯を拡大し、より使いやすくコストパフォーマンスの高い電話代行サービスへと進化しました。

■ 電話代行「オフィスのでんわばん」とは

オフィスのでんわばんは、会社にかかってくる電話を専門スタッフが代わりに受け、不要な営業電話は遮断し、必要な電話だけを担当者に内線として取り次ぐ電話代行サービスです。希望に合わせてチャットでの伝言も可能です。

通話録音や履歴確認、着信拒否などに対応しており、通話内容に合わせた応答の指示も可能、電話対応の手間やムダを大幅に削減できます。

転送時の通話料が不要なのも大きな特長です。

平日だけでなく土日対応プランもあり、EC、小売、管理部門など、電話が多い企業の「本業に集中できる環境づくり」をサポートいたします。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

【電話代行「オフィスのでんわばん」の特徴】

・柔軟な対応体制

一次対応のメール報告だけでなく、事前情報による回答対応や内線への直接取次ぎも可能。業種・業務に合わせたきめ細やかな対応が可能です。

・通話内容に合わせた応答の指示が可能

通話内容に合わせた応答の指示が可能です。オペレーター側でやり取りを完結し折り返しの電話を削減することができます。

よく聞かれる質問や、回答商品の型番や商品番号、イベント会場の場所・時間などの案内、特定の電話番号への伝言などをあらかじめ設定しておき、オペレーターが一次対応を完結させ、業務効率の向上を実現します。

・無駄なコストの削減

一般的な電話代行は、代行業者へ外線転送が必要で、その際に転送料金が発生します。一方「オフィスのでんわばん」では転送料金不要。無駄なコストを削減できます。

・営業電話や迷惑電話はカウント除外

営業電話や迷惑電話はコール数から除外するので無駄な着信数を削減します。 営業電話、迷惑電話などの不要な着信はブロックすることで次からの着信はありません。実際に必要な通話だけにコール数を割り当てられ、費用対効果が向上します

【業種別「オフィスのでんわばん」の活用事例】

弁護士

通話録音機能により、相談内容を後から正確に確認でき、伝達ミスや聞き漏れを防止します。 録音禁止の裁判所などは除外する設定が可能。通話内容は専用チャットで連絡し、情報漏洩を防止します。

不動産・飲食・サロン

接客中などのの電話対応を0にしてお客様対応に集中でき、顧客満足度の向上にも役立ちます。店舗の電話番として電話一次対応を行い予約の取りこぼしを防ぎます。

IT・ソフトウェア

IT/ソフトウェア会社向け電話代行の導入は、プログラマーが作業に没頭できる環境作りに役立ちます。プログラマーの電話対応を0にしてコーディングなどコア業務に集中。

今までプログラマーが行っていたリーダー・上司への取次ぎを代行します。

経理

より業務に集中できるようになります。

担当者へ取り次ぐだけの様な無駄な電話対応を0に、また、時間のかかる電話対応を代行することで残業時間も短く。間違い電話・営業電話など不要な電話は全てカットし必要な電話のみ内容をお伝えします。

■ クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」と連携

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット回線を利用したクラウド型電話サービスです。スマートフォンで会社番号を使った発着信が可能で、テレワークや拠点間連携にも適しています。

「オフィスのでんわばん」と組み合わせることで、受電後の折り返し連絡もスマホから会社番号で発信可能。個人番号を使う必要がなく、セキュリティ面でも安心です。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

