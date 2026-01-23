AGM、日本主流業務アプリに完全対応の「PAD T2 業務効率化5台セット」を発売。1台あたり驚きの11,996円！

AGM Mobile Limited

半導体メモリのコスト上昇が続き、企業のデジタル投資に圧力がかかる市場環境において、AGM株式会社（以下、AGM）は本日、日本の中小企業、教育機関、および特定の業界ユーザーに向け、コストパフォーマンスに優れた業務用タブレットソリューション-- 「AGM PAD T2 業務効率化5台セット」 の提供を開始します。このセットは、総額59,980円（税込） という驚異的な価格で高性能業務用タブレット5台を提供し、実質1台あたり11,996円。コア業務を支える安定、信頼性の高いハードウェアサポートを実現するとともに、日本市場で主流のSaaSや業務アプリケーションとの完全な互換性を保証します。

1. コスト課題への直視：企業への「賢明な選択肢」

設備調達予算が逼迫する中、企業は性能とコストの間で妥協する必要はありません。AGM PAD T2は、11インチFHDフルハイビジョン大画面、8GB RAMと256GB大容量ストレージ、終日使用可能な大容量バッテリーを搭載。システムは深く最適化され、各種業務アプリとの互換性、動作の安定性、滑らかさに優れており、実用性と総保有コスト（TCO）の最適化を追求する企業にとって賢明な選択です。

2. 業務シナリオに深く入り込む：チームを強化し、ワークフローにシームレスに接続

本製品は、日本における多様な現場業務ニーズに精密に合致し、各分野の主要ソフトウェアをプリインストール、または完璧に動作可能。開梱即、既存のワークフローに組み込むことができます。

- シナリオ1：スマート教育、インタラクティブな教室AGM PAD T2は、私立学校、学習塾、企業内教育部門の強力な助手です。高精細大画面は、Google Classroom、SchoolTakt、Classi などの教育プラットフォームの教材や動画を完璧に表示し、スムーズに動作。長時間バッテリーは連続授業をサポートし、堅牢な設計は日常使用での衝撃にも耐え、機動的で効率的なデジタル教室構築のコストパフォーマンスに優れた選択肢です。- シナリオ2：効率的な小売、モバイル店舗飲食店、小売店、小さな宿泊施設にとって、AGM PAD T2は AirREGI、POSNET、iPOS などの主流軽量POSシステムを円滑に駆動します。店員はデバイスを持ち歩き、モバイル注文、在庫確認、迅速な会計を実現し、フロントサービスを各顧客のもとへ延長できます。どのような照明下でも読みやすい明瞭な画面は、小さな店舗がプロ級のデジタル運営を実現するのに貢献します。- シナリオ3：タフな物流、現場管理倉庫、配送、設備点検の現場では、AGM PAD T2は信頼性を発揮します。Hacobu、カーゴ などの物流管理SaaSとシームレスに連携。大画面はバーコードスキャンや作業指示書の確認に便利で、モバイル現場作業のために最適化されています。優れた基本耐久性を備え、保護ケースと組み合わせればほとんどの作業環境に対応可能、物流効率を向上させる頼もしいデジタル端末です。- シナリオ4：地域協働、組織運営非営利組織（NPO）、社会団体、ボランティア団体にとって、AGM PAD T2は強力な協働のハブです。Google Workspace（ドキュメント、スプレッドシート、Meet）、Chatwork、Slack などのコラボレーションツールや、Sansan、Money Forward などのビジネスアプリを軽快に動作させます。非常に低い単体コストにより、チームは中核メンバー全員にデバイスを配備でき、イベント管理、メンバー連絡、事務作業の効率を大幅に向上させます。

3. 製品のコアメリットとセット詳細

究極のコストパフォーマンス： 「業務効率化5台セット」公式価格 59,980円、企業のデジタル化への参入障壁を大幅に低減。

- 主要仕様： 11インチFHD IPS画面 / 8GB RAM / 256GB UFSストレージ / 7850mAh長時間駆動バッテリー / Widevine L1認証。- 業務用として親和性が高い： システムはクリーンで安定し、効率的な一括展開と管理の可能性を提供、IT保守負担を軽減。- サービスサポート： 企業顧客向けに専用コンサルテーションとアフターサービスを提供。

AGMについて：

AGMブランドは、タフで信頼性が高く、抜群のコストパフォーマンスを備えたスマートデバイスの構築に専念し、製品はアウトドア探索、過酷な作業環境、商業分野で広く応用され、「耐久性」と「実用性本位」の理念で世界中のユーザーから認められています。

発売情報：

「AGM PAD T2 業務効率化5台セット」は、2026年1月23日 より正式発売。

企業向けまとめ買い専用ページ（セット）： https://www.agmmobile.jp/products/agm-pad-t2-5pcs/

楽天市場での単品購入ページ： https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-pad-t2/(https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-pad-t2/)

Amazon.co.jpでの単品購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHS6Z295?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHS6Z295?th=1)

企業顧客様のまとめ買い及びカスタマイズサービスに関するお問い合わせは、公式HPよりお願いいたします。単品でのご購入は、楽天市場、Amazonなど各ECサイトにて承っております。

メディアお問い合わせ先：

AGM Mobile JP

担当：Lino

メール：agmjp@agmdevice.com

URL：https://www.agmmobile.jp/