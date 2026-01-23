PeopleX、組織変革・人材開発コンサルティングを提供するジェックとの連携で、「PeopleX AIロープレ」を用いた研修の提供を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、組織変革及び人材開発コンサルティングを提供する株式会社ジェック（東京都豊島区、代表取締役社長：松井 達則、以下：ジェック）と連携し、両社の顧客に対して「PeopleX AIロープレ」を用いた研修の提供を開始したことをお知らせいたします。

本連携の背景・内容

当社は、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーです。対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。

ジェックは創業以来60年にわたり、行動理論の改革と集団性格の革新を理念として、多くの企業様に組織変革コンサルティング・人材開発トレーニングを行っており、多彩なメニューと豊富な実績を有しています。

両社は2025年6月に資本業務提携契約を締結しており、両社の強みを活かした人材開発・組織開発の現場知見とテクノロジーの融合、次世代型組織変革ソリューションの共創を進めております。

この提携の下、この度新たに、「PeopleX AIロープレ」の活用を含む研修の提供を開始しました。本サービスは、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるもので、様々なシーンを設定し、実践的なトレーニングを積むことが可能です。本サービスをジェックが実施する研修やコンサルティングの中に組み込み、確実な行動変容につなげていきます。

提供開始する研修について

研修でスキルを学んだ上で参加者が自身の課題を設定し、職場に戻ってからAIロープレで繰り返しトレーニングして課題をクリアしてから次の研修に参加する「課題クリア形式」の研修プログラムをご提供します。

研修が「受けっぱなし」にならないよう、AIツールを活用した実践型の反復トレーニングで「確実に身につける」「行動変容につなげる」ご支援をいたします。

セミナーの開催

本連携にあたり、両社の代表による対談形式のセミナーを開催いたします。

■セミナー概要

日 時 2026/01/27(火) 14:00-14:40

会 場 オンライン（Zoom）

主 催 株式会社ジェック

参加費 無料

締 切 2026/01/27(火) 10:00

ご登録 https://www.jecc-net.co.jp/seminar/20260127

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AIロープレ）：https://peoplex.jp/ai-roleplay/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp