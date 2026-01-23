【SwitchBot】フラッグシップモデル「ハブ3」を値下げ。「スマートホームを、すべての人へ。」2月1日より新価格14,980円で提供開始

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、スマートリモコンのハブシリーズのフラッグシップモデル「ハブ3」を2026年2月1日（日）より、価格を改定いたします。これにより、従来の16,980円（税込）から、新価格14,980円（税込）へと変更し、Amazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天市場SwitchBot公式店、ヤフーSWITCHBOT公式ショップおよび全国の家電量販店にて順次適用いたします。

【価格改定の背景】

昨今の電気代高騰や物価高を受け、「少しでもムダな電力を抑えたい」「家電の使い方を見直したい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

スマートホームを活用すれば、家電の消し忘れを防いだり、生活リズムに合わせて効率よく動かしたりと、日々の暮らしの中でムダのない家電利用が可能になります。しかし「スマートホーム」という言葉は浸透してきた一方で、いざ導入しようとすると「何から揃えればいいのか分からない」「設定が難しそう」と迷われるお客様もまだ多くいらっしゃいます。

「ハブ3」は、スマートホームの第一歩となるスマートリモコンの中でも、赤外線家電のスマホ操作に加え、4つの内蔵センサーによる自動化や、Matter対応による高い拡張性を備えたフラッグシップモデルです。さらに、ダイアル＆ボタンによる物理操作とディスプレイ表示を組み合わせ、どなたにでも直感的に扱える操作性にもこだわりました。

SwitchBotは、スマートホームを「特別なもの」ではなく、誰もが取り入れられる「暮らしのスタンダード」にしていきたいと考えています。今回の価格改定をきっかけに、より多くの方にスマートホームの第一歩を踏み出していただき、快適さと省エネを無理なく両立する暮らしの普及に向け、私たちはこれからも尽力してまいります。

【価格改定の概要】

対象製品：SwitchBot ハブ3

改定実施日：2026年2月1日（日）

改定内容：

・旧価格：16,980円（税込）

・新価格：14,980円（税込）

対象販売チャネル：

・Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4sVw61K

・SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4r9CSzb

・楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/3YLvX30

・ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/49LhhG9

・全国の主要家電量販店

【ハブ3製品概要】

新旧あらゆる家電＆SwitchBotデバイスをこの1台で一元管理

「ハブ3」は、SwitchBotのスマートリモコンであるハブシリーズのフラッグシップモデル。業界最大級、10万以上の赤外線リモコンデータベースを搭載し、古いエアコンやテレビもスムーズにスマート化が可能です。Matterにも対応し、SwitchBotデバイスをAppleのホームアプリ上から操作できる上に、他社製のMatterデバイスも操作が可能※になります。

※ 他社のMatterデバイスがホームアプリに登録されている必要があります。

「回す・押す」の直感操作。スマホいらずで誰でも使える

本体のダイヤルをくるくると回すだけで、連携したエアコンの温度調節や照明の明るさ変更が可能。ディスプレイ×物理操作の直感的な操作ができます。また、4つのカスタムボタンには「外出」「帰宅」「シアターモード」など好みのシーンを登録し、SwitchBotデバイスや家電の一括操作が可能。スマホを取り出したり音声操作をしたりすることなく、家族の誰もがワンタッチで快適な環境を呼び出せる、人に優しいインターフェースを実現しました。

4つのセンサーが環境を感知

温度・湿度・照度・人感の4つのセンサーを搭載。これにより、「人がいなくなったら自動で家電をOFFにする」といった省エネ対策や、「室温と人の在室状況に合わせてエアコンを微調整する」といった高度な自動化が一台のみで可能になります。

ディスプレイには室温や湿度だけでなく、天気情報や連携したスマートロックの状態などもアイコンで表示。目に見えない空気の状態や人の動きをハブ3が感知・分析し、あなたに代わって自動で快適かつ省エネな空間を維持します。

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

