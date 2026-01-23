在宅緩和ケア もみのき診療所とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、在宅緩和ケア もみのき診療所と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
アカデミーアシスト
■契約期間
2026年2月1日より
在宅緩和ケア もみのき診療所 院長 細谷 真人 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホック様の新規パートナーとして仲間入りさせていただくことになりました。
当院は在宅訪問診療を主とし、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導、また併設の訪問看護ステーションを運営し、地域の医療・介護に貢献すべく日々活動しております。
地域と共に歩み続けるクラブの姿勢に共感し、微力ですがご支援をさせて頂くこととなりました。
院長自身も水戸出身で持株会の会員でもあり、水戸ホーリーホック創立30周年を機に2024シーズンからサポートカンパニーとして参画しておりましたが、この度シルバーパートナーとして共に歩ませていただくこととなり光栄の至りです。 ファン・サポーターの皆様と共にJリーグでの更なる飛躍を応援してまいりたいと思います。
法人概要
■法人名
在宅緩和ケア もみのき診療所
■所在地
茨城県水戸市新荘1-5-19
■代表者
院長 細谷 真人
■事業内容
地域医療・介護
■URL
https://mominoki-hmc.com/