【テンフォー】北海道生まれのピザテンフォーがつくる極上シーフードピザが新登場！海の恵み×ピザのおいしさをぜひご堪能ください。

北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4(テンフォー)を運営する、株式会社テンフォー(本社・北海道函館市／代表・高橋仁志)は、ジューシーなホタテとホクホクのじゃがいも、濃厚なバターをあわせたピザ『ホタテじゃがバター』を2026年1月31日(土)より発売いたします。また昨年、期間限定で販売し再販売のリクエストの多かったピザ『たっぷりアサリのボンゴレ』をあわせて復刻販売いたします。

贅沢な海鮮ピザが勢ぞろい！海の幸を使った特製ピザが登場。

テンフォー2月の新商品は海鮮をたっぷり使った極上のシーフードピザ！

『ホタテじゃがバター』はホクホクの男爵いもととろける芳醇なバター、ジューシーホタテをトッピングした北海道生まれのテンフォーらしいシーフードピザです。海鮮それぞれの旨みはもちろん、じゃがいもの甘みやバターのコクもしっかり感じられるため、満足度も高いピザとなっております。

『たっぷりアサリのボンゴレ』は昨年の期間限定販売から復刻したピザとなります。たっぷりのアサリと特製のトマトソース、ニンニクが効いたシンプルながらも食べ応えバツグンのピザです。

その他、定番の人気シーフード商品の2種のエビをトッピングしたピザ『たっぷりエビマヨネーズ』とふわふわさっくりな衣までおいしい『エビフリッター』もおすすめとなっております。

ホクホクじゃがいも、とろ～りバター、ジューシーホタテの絶品ピザ！ホタテじゃがバター

M：1,580円(税込1,706円)

L：2,480円(税込2,678円)

アサリの凝縮された旨みとトマトソースの絶品ピザ！たっぷりアサリのボンゴレ

M：1,580円(税込1,706円)

L：2,480円(税込2,678円)

2種のぷりぷりエビとまろやかマヨネーズのコク旨ピザたっぷりエビマヨネーズ

M：2,180円(税込2,354円)

L：2,980円(税込3,218円)

ふわふわさっくりの衣とぷりっとエビの至福のサイドメニューエビフリッター

360円(税込388円)

※一部店舗では価格が異なります

まるでチーズフォンデュのような、たっぷり&濃厚チーズを使用したドリア！

宅配&お持ち帰り専門のドリア・グラタン店、北海道チーズドリア 天使のオーブンからは寒い季節にぴったりなラクレットチーズを使った『北海道ラクレットチーズドリア』が新登場！

とろとろ熱々のラクレットチーズにぷりっとしたエビ、ジューシーなソーセージ、シャキッとしたブロッコリーをコク深いバターライスといっしょに頬張れば…まさに至福！もちろん自家製チーズフォカッチャもセットです。お腹も心もポカポカ

になる新商品をぜひおためしください。

北海道ラクレットチーズドリア

濃厚なラクレットチーズとエビ、ソーセージ、ブロッコリーをトッピング！まるでチーズフォンデュのようなドリアです。

1,300円(税込1,404円)

※自家製チーズフォカッチャがセットで付きます

※一部店舗では価格が異なります

沼るおいしさ！たっぷりからあげと香ばしガーリック×芳醇バター！

肉丼の宅配&お持ち帰り専門店、第104代肉横綱からは大人気のからあげ丼を究極アレンジした新商品が登場！その名も『ガリバタからあげ丼』。サクじゅわのからあげに香ばしいフライドガーリック、芳醇なバターの組み合わせは、ほかほかの白米と食べることで思わず唸ってしまうようなおいしさに。大人はもちろんお子様にもおすすめの思わず沼ってしまう丼、ぜひおためしください。

ガリバタからあげ丼

香ばしいフライドガーリックとバターの旨みが、からあげとごはんにしっかり絡む！

1,280円(税込1,382円)

※一部店舗では価格が異なります

宅配フードコートプロジェクトについて

株式会社テンフォーが2022年から掲げている「宅配フードコートプロジェクト」。

店舗から宅配を通じ多種多様な食事、楽しさ・喜びをお客様にお届けすることを目標としたプロジェクトです。

新ブランドとして新店舗をかまえる訳ではなく、あえて既存の店舗に業態を増やし、ひとつの店舗からたくさんの種類の食事が届く。

小さなマチに出店しているテンフォーだからこそ、そのマチの食のインフラという形で宅配網を支えていきたい。

その想いをお客様にお届けできるよう今後もプロジェクトに取り組んでいきます。

宅配ピザ テンフォーについて

宅配ピザ「テンフォー」は1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店いたしました。

北海道で生まれ、北海道産の食材をふんだんに使用するまさにどさんこピザです。

誕生の地である北海道を中心に、東北、北陸、新潟、九州でも人気のデリバリーピザチェーンです。

店舗一覧

宅配ピザ テンフォー 全国71店舗

北海道 35店舗・青森県 12店舗・岩手県 2店舗・秋田県 6店舗・山形県 3店舗・宮城県 1店舗・

新潟県 6店舗・富山県 3店舗・石川県 1店舗・熊本県 2店舗・鹿児島県 1店舗

第104代肉横綱・北海道チーズドリア 天使のオーブン 全国65店舗

北海道 33店舗・青森県 10店舗・岩手県 2店舗・秋田県 5店舗・山形県 2店舗・宮城県 1店舗・

新潟県 6店舗・富山県 3店舗・石川県 1店舗・熊本県 1店舗・鹿児島県 1店舗

会社概要

会社名：株式会社テンフォー

代表者：代表取締役社長 高橋仁志

本社：北海道函館市柏木町24番19号

創業：昭和63年10月4日

創立：平成2年1月17日

資本金：1千万円

事業内容：宅配ピザチェーン「テンフォー」・宅配肉丼チェーン「第104代肉横綱」・

宅配ドリア、グラタンチェーン「北海道チーズドリア 天使のオーブン」を展開

