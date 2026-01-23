GSTV、パーソナライズ強化のために「AIMSTAR」を採用

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供するマーケティングAI SaaS「AIMSTAR(エイムスター)」 は、株式会社GSTV（本社：東京都品川区、代表取締役社長 今橋 徹、以下GSTV）に採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景と効果について

GSTVでは、顧客一人ひとりに適したタイミングで最適な提案を行うパーソナライズの強化を目的に「AIMSTAR」を採用しました。背景には、セグメント別配信を行っても内容やタイミングが一律では効果が出にくいという課題があり、膨大なSKUを持つ同社において顧客ごとのレコメンドが不可欠と判断されました。

選定にあたっては、強力なCDP機能と、LINE・メール・DMを横断するシナリオをノーコードで運用できる操作性を高く評価。今後はAIによるレコメンドも見据え顧客エンゲージメント戦略を進めていきます。

▼▼▼GSTV様のAIMSTAR導入インタビュー詳細はこちら▼▼▼

https://aimstar.net/case/gstv

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI SaaSです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaSを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月（旧スプリームシステム株式会社 2000年４月）

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai