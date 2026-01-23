藤原慎也、世界一過酷な「ダカール・ラリー」に初挑戦15日間 7,983kmを走破し、見事完走を果たす！

株式会社BARIKI

藤原慎也 Road to ダカール・ラリープロジェクト事務局（株式会社BARIKI：所在地｜大阪府大阪市／代表取締役｜加藤亮）は、本プロジェクトの発起人でありトライアルライダーの藤原慎也（以下、藤原）が、“世界一過酷なモータースポーツ競技”と言われる「ダカール・ラリー」に初出場ながら見事完走を果たしましたので、お知らせします。

今大会で48回目を数える「ダカール・ラリー」は、2026年1月3日から17日まで、サウジアラビアで開催されました。3ヶ年計画で参戦権を獲得し、夢の「ダカール・ラリー」のスタート地点に立った藤原は、初日から果敢に難コースに挑みました。しかし、転倒によりステージ2で目の周りを、ステージ5では鎖骨を骨折。複視や骨折による激痛に見舞われながらも、15日間 7,983kmを見事走り切りました（二輪部門 総合55位、RALLY2クラス 44位）。

■ 大会唯一の日本人ライダーが選んだバイクは、日本メーカー「ホンダ」の特別な1台

藤原が「ダカール・ラリー」で使用したバイクは、ホンダのモータースポーツ専門の会社HRC（ホンダ・レーシング・コーポレーション）が開発した競技用パーツが装着された、世界限定50台の特別なバイク、CRF450 RX Rallyでした。高い信頼性はもちろん、「スムーズに回るエンジンと、6速ミッションのおかげで、とにかく振動が少なく、体力的にもアドバンテージとなるマシン」（藤原）で、藤原の初完走を強力に後押ししてくれました。

そんな特別なバイクのメンテナンスを行い、大会を通して藤原をサポートしてくれたのは、イタリアの名門 RS moto RACING。HRCとラリーに参戦するライダーの支援体制づくりを行うことに同意するなど、ラリー競技における豊富な経験と高い技術力を持つチームです。藤原はそのチームのライダーとして「ダカール・ラリー」に参戦しました。マシンの修理、整備はもちろん、ライディングや戦略の相談・アドバイスを受けられる環境は、大会唯一の日本人ライダーとして単身「ダカール・ラリー」に初挑戦した藤原にとって、非常に心強いものでした。

■ 100m級の砂丘や砂に隠れた岩々…。ナビ・GPSは使用不可。頼りは直前に渡される「ロードマップ」だけ！

2026年「ダカール・ラリー」のスタート・ゴール地点は紅海の港町ヤンブー。全行程7,983kmの内、4,737kmがSS（競技区間）で、2回のマラソンステージも設定されていました。マラソンステージとは、メカニックや外部のサポートを受けずに2日間のステージを走り切るもので、簡易ビバークでライダー自らがテントを張って睡眠をとり、マシンの整備をしなければいけません。

コースは砂丘（デューン）、砂の崖、砂漠、渓谷、岩だらけの河川敷、砂に覆われた岩場など、一瞬たりとも気が抜けない難所ばかりで、時に砂嵐や四輪車が巻き上げる砂煙に視界を遮られることもあります。その中を、ロードマップを操作しながら、最高時速160kmで走行することもあるのです。死と隣り合わせ、そういっても過言ではない厳しさが「ダカール・ラリー」にはあるのです。

「実際、レース中に心臓マッサージを受けているライダーを目にしましたし、何人ものライダーがレース途中でリタイヤを余儀なくされました。僕自身もドクターヘリで搬送されてもおかしくない怪我を負いました」（藤原）

■ 想像以上の難コースに苦しみ、ステージ2・ステージ5での転倒で骨折するアクシデントが発生

藤原は3ヶ年計画で「ダカール・ラリー」参戦権獲得と、同大会を走りきるために必要なライディングスキルの習得に取り組んできました。その成果はスタート直後から如実に現れましたが、同時に「今の走行ペースを10%上げたら、途端にヤバい世界に入って生きて帰れないかもしれない」（藤原）とも感じていました。

そんな中、試練は突然やってきました。ステージ2で10m以上の砂の崖を落下したのです。奇跡的にリアタイヤから着地するも、顔面を自分のバイクのハンドル部に強打。眼窩底骨折を負ってしまいました。以降、複視（ものが二重に見える視覚障害）に苦しめられ、片目だけで150km近くを走行することもありました。

さらにステージ5では、砂に隠れた岩にタイヤがヒットし転倒。高さ2mほど空中に投げ出されて地面に叩きつけられました。ドクターヘリが降り立つほどの大クラッシュで、その日ゴール後のメディカルで下された診断は「左の鎖骨が折れている。全治6週間。レースは勧められない」というものでした。

■ 骨折による激痛や複視を乗り越え辿り着いた、夢にまで見たゴールポディウム

それでも藤原はレース続行の決断をしました。「順位を追うのはやめて、完走することだけに集中しよう」と。とはいえ、ゴールまでには難所がいくつもありました。 2度目のマラソンステージ、200km以上続く砂丘群や岩の川など、体調が万全であってもハードなコースが藤原の前に立ちはだかったのです。患部をテーピングで固めているとはいえ、路面のギャップを超えるたびに激痛が走りました。それでもトライアルで培ったライディングスキルとこの3ヶ年計画での経験をフル活用して、ひたすらゴールを目指しました。

そして迎えた最終日。最後の最後にレーサーとしての欲が出て転倒。泥だらけになりながらも、藤原は138kmのステージ13を走り切り、無事にフィニッシュエリアに到着しました。

「ダカール・ラリー全体が僕の完走をサポートしてくれているように感じるほど、多くの支えを頂きました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。世界中からの応援が、私を守ってくれたんだと思います」（藤原）

■ 藤原慎也選手からのコメント

このたび、3ヶ年計画で目指してきた2026年ダカール・ラリーにおいて、無事ゴールポディウムに立ち完走者になることができました。スタートから15日間、総走行距離7,983km。そのうち、目の周りと鎖骨の骨折を抱えた状態で走行した距離は5,214kmに及びました。

ダカール・ラリーは、世界で最も過酷なモータースポーツと称される大会です。今大会においても、ステージ2での大きな転倒による眼窩底骨折、ステージ5でのクラッシュによる鎖骨骨折など、数々の困難に直面しました。多く多く転倒しました。一時は、ドクターから「継続走行は困難」と告げられる状況でもありました。

それでも最後まで諦めず、走り続け、完走という結果を残すことができたのは、ひとえに日頃よりご支援・ご声援をくださっているスポンサー各社の皆様のお力添えがあったからに他なりません。

本来であれば、レーサーとして万全なコンディションで全力を発揮し、戦い抜きたいという思いがありました。その悔しさは今も残っています。しかし、負傷した限られた条件の中でも、その時点での自分にできる“ベスト”を尽くし、最後まで逃げずに挑み切れたことは、大きな経験と誇りになりました。

過酷な環境下でも高い信頼性と性能を発揮してくれた ホンダCRF450 RX Rally、そして常に最善を尽くしてくれた RS moto RACING チームの存在も、完走に欠かせない要素でした。

夢に向かって走り続けてきた。ダカールをフィニッシュするために走った。

果てなき砂漠を越えてきた。何度もヘルメットの中で泣いた。地球上で最も過酷なレースを完走した。

諦めない心で戦った。多くの応援があった。多くの支えがあった。だから、ここに立てました。

本プロジェクトをご支援いただいた株式会社松尾製作所をはじめとするスポンサー各社の皆様、ダカール・ラリー運営・関係スタッフの皆様、そして常に励ましてくれた世界中の人々、そして家族に、心より御礼申し上げます。

この完走は、決して一人では成し得なかった成果です。皆様とともに掴んだ結果です。

ダカール・ラリーは、単なるレースではなく、「挑戦し続ける者だけが辿り着けるロマン」だと、改めて実感しました。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

心より感謝を込めて。

「ダカール・ラリー」オフィシャルWEBサイトより

https://www.dakar.com/en

■ SMRPとは

SMRP（＝Shinya Fujiwara Matsuo Manufacturing Racing Project[藤原慎也 Road to ダカール・ラリー supported by 松尾製作所]）とは3ヶ年計画で「2026 ダカール・ラリー」で完走を目指すプロジェクトで、2024年4月に始動しました。

同年6月にオーストリアで開催された「FIM Red Bull Erzbergrodeo」に参戦し、その後は国内でレース出場やトレーニングを積んできました。10月には 世界ラリーレイド選手権「モロッコ大会」（FIM Rallye du Macoc。モロッコ・ラリー）に初参戦で完走を果たし、「2026 ダカール・ラリー」への参戦権を暫定で手にすることができました。その後も、「アフリカエコレース2025」や「ISDE2025」にも参戦。そして2025年7月、正式に「2026 ダカール・ラリー」参戦権を獲得しました。

■プロジェクトサイトURL｜

https://smrp-racing.com

藤原慎也 プロフィール

1990年1月6日生まれ、兵庫県出身。7歳からバイクにまたがりトライアルを開始。16歳で国内A級シリーズチャンピオン獲得。2014年には国際A級シリーズチャンピオンに輝く。2018年、大阪のど真ん中、通天閣でトライアル大会「City Trial Japan 2018 in OSAKA」を実行委員長として大成功させる。当大会は現在、全日本選手権シリーズに加わり継続開催されている。2016年からはハードエンデューロにも挑戦。

「夢を与えるライダーとなる」ことを目指し、世界一過酷なオフロードレースと言われる「Red Bull Erzbergrodeo」に参戦。また、日本各地でトライアルのデモを行ったりと、様々な活動を続けている。

■松尾製作所について

線ばねや金型治工具の生産に始まり、以降、自動車・家電製品用精密部品を製造。金属加工部品と樹脂成形品を自動化されたラインで一貫生産する製品は、自動車の各種電装品や制御部品に幅広く使用されている。

近年は独自、または自動車メーカーと共同で開発した制御部品も多数生産。「自由な発想、自由な職場」、「仕事は楽しむもの」という考え方を軸に、実験・開発・設計に取り組み、大学との共同研究や、電気・電子分野における世界トップクラスの学会IEEEへの参加、各種学会での論文発表など、社内に留まることのない活動を展開している。 1948年創業。

今までの製造業界内では見たことのない、エンターテインメント性を全面に打ち出したウェブサイトを展開。公式マスコットキャラクター『マツオちゃん』がVtuberとして展開している『マツオちゃんねる』動画コンテンツも公開している

・会社名 / 株式会社松尾製作所

・代表者 / 代表取締役社長 松尾 基

・本社所在地 / 〒474-0001 愛知県大府市北崎町井田27番地1

・URL / https://www.kk-matsuo-ss.co.jp/