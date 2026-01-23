【1/22より】「【長崎県】最大500万円″ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業″」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
大人気！長崎県の「ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業」が公募しています！
令和8年1月9日（金）：応募書類受付開始
令和8年3月19日（木）：応募締め切り（提出書類締め切り）
令和8年4月下旬頃：審査会の開催
令和8年5月中旬頃：採択案件決定及び申請者への通知
製造業・情報通信業の設備投資に対して最大500万円を支給します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=79164
------------
対象者
1.製造業・情報通信業（日本標準産業分類参照）を営む県内中小企業者等（「みなし大企業」を除く。以下同じ。）で、同分野での事業拡大に取り組む方
2.上記1.以外で製造業・情報通信業に取り組む下記の方々
・県内において創業する方
・県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等
・県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人
対象事業
1．技術応用開発・事業化調査事業
【助成期間：交付決定日から1年以内】
助成率2/3以内
上限額300万円
2．商品化研究・開発支援事業
【助成期間：交付決定日から2年以内】
助成率2/3以内
上限額500万円
3．見本市出展支援事業
【助成期間：交付決定日から1年以内】
助成率2/3以内
上限額100万円
4．認証取得支援事業
【助成期間：交付決定日から2以内】
助成率2/3以内
上限額200万円
------------
