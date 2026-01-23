こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
非鉄金属業界初 環境省「エコ・ファースト企業」に認定
〜ESG経営と環境保全活動が評価〜
古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区大手町2丁目6番4号、代表取締役社長：森平英也）は、本年1月14日に非鉄金属業界で初めて環境省の「エコ・ファースト企業」として認定されました。
■背景
古河電工グループは、「古河電工グループ ビジョン2030」の達成に向けて、ESG（環境・社会・ガバナンス）を基軸とした中長期的な企業価値向上を目指すESG経営の強化に取り組んでいます。その一環として、2021年3月に「古河電工グループ 環境ビジョン2050」を策定し、脱炭素社会への貢献に向け活動を推進してきました。
エコ・ファースト制度は、企業が環境大臣に対し自らの環境保全に関する取り組みを約束し、環境大臣が「先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動」を行っている企業であることを認定する制度です。
■内容
当社の「エコ・ファーストの約束」（抜粋）
1. 脱炭素社会への貢献
・2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロを目指す
・2030年までに2021年度比でScope1、2を42%以上削減し、Scope3を25%以上削減する
・2030年にグリーンLPガスを年間1,000トン製造することを目指して技術開発を進める
・気候関連のリスクと機会を特定し、収益機会の獲得とリスクの低減の両面を考慮する
2. 水・資源循環型社会への貢献
・2030年までに水や新材料使用量（原単位、注）を2020年度比10％以上削減する
・2030年までにワンウェイプラスチック使用量を2020年度比25％以上削減する
・環境保全活動ならびにグリーン調達を推進展開、環境に配慮した製品を優先的かつ継続的に調達する
3. 自然共生社会への貢献
・生態系への影響の最小化を図る
・地域社会と連携した生物多様性の保全活動を実施する
（注）新材料：電気銅やアルミ新地金、プラスチック等のバージン材
「エコ・ファーストの約束」（全文）
https://www.furukawaelectric.com/release/2026/pdf/20260123.pdf
なお取り組みの進捗状況は定期的に公表し、環境省へ報告します。当社グループは地球環境の保全が国際社会の最重要課題と認識し、素材力を活かした技術革新により、持続可能な地球の未来に貢献します。
認定式の様子
環境大臣 石原 宏高様
当社 代表取締役 兼 執行役員専務 戦略本部長 宮本 聡
サステナビリティ 環境ページ
https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/117
■古河電工グループのSDGsへの取り組み
当社グループは、国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」を念頭に置き、2030年をターゲットとした「古河電工グループ ビジョン2030」を策定して、「地球環境を守り、安全・安心・快適な生活を実現するため、情報/エネルギー/モビリティが融合した社会基盤を創る。」に向けた取り組みを進めています。ビジョン2030の達成に向けて、中長期的な企業価値向上を目指すESG経営をOpen、Agile、Innovativeに推進し、SDGsの達成に貢献します。
古河電工グループのSDGsへの取り組み
https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/182
