日本初上陸！海外セレブも愛用する韓国ブランド「Dunst（ダンスト）」が渋谷PARCOでPOP-UP STOREを開催

韓国では、人気アイドルや俳優が空港ファッションとして多数着用しており、その自然体でスタイリッシュな着こなしが度々話題に。さらに近年では、海外セレブのヘイリー・ビーバーが着用したことをきっかけに、グローバルな注目度も急上昇しています。

今回の日本初POPUPでは、Dunstの世界観を直接体感できる貴重な機会となっており、ブランドの代表的なアイテムから最新コレクションまで幅広く展開予定です。

韓国と世界のファッショントレンドを牽引するDunstを、ぜひこの機会に日本でお楽しみください。

ブランド概要

Dunstは、「形を持たない」という名前の意味の通り、ジェンダーやフォーマル・カジュアルといった既存の枠にとらわれないスタイルを提案するブランドです。ミレニアル世代に向けて、トレンドに偏りすぎることなく、長く着続けられるバランスの取れたコレクションを毎シーズン展開し、日常に自然に溶け込む「少し特別な一着」を届けています。

2026 SPRING CAMPAIGN

Dunstの2026 SPRING CAMPAIGNは、日常の中にふと訪れる、ほんの一瞬の「切り替わり」に焦点を当てています。

繰り返される通勤風景を舞台に、私的な自分から社会的な役割へと移る直前の、曖昧で繊細な感情の揺らぎを描きました。郊外から都心へ向かう途中、駅の入口にある鏡の前で、無意識に身だしなみを整える一瞬。そこには、まだ完成しきらない、ニュートラルな状態の美しさが映し出されています。緩く結ばれたネクタイや、風に揺れるコートの裾といった小さなディテールが、言葉にされない感情や、その日一日への向き合い方を静かに物語ります。

販売アイテム

本POP-UPでは、2026 SPRING CAMPAIGNのメッセージを背景に、

Dunst 2026 SPRINGコレクション を実際に手に取ってご覧いただけます。

日常の役割と役割のあいだに存在する、最も静かな瞬間を記録したDUNSTの視線を、アイテムと空間を通して体感していただけます。

1. UNISEX COLLARLESS TWEED JACKET / 40,590円（税込）

ハーフ丈のオーバーフィット・ノーカラーツイードジャケット。抑制されたシルエットに、さりげないシルバー調ボタンがアクセントを添えます。カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。

2. UNISEX OVERSIZED VINTAGE LEATHER BLOUSON / 108,240円（税込）

80～90年代のヴィンテージムードを落とし込んだレザーブルゾン。ボリューム感のあるオーバーサイズシルエットとフロントアウトポケットが、デザイン性と実用性を両立します。柔らかなラムスキンによる快適な着心地も魅力です。

3. UNISEX ALTER-SUEDE COLLARED BLOUSON / 35,090円（税込）

ヴィンテージ感漂うエコスエード素材のブルゾン。上質なスエードの質感を再現した柔らかなタッチと軽やかな着用感が魅力。ドロップショルダーと2WAYジップで洗練されたスタイリングが楽しめます。

4. UNISEX OVERSIZED BD STRIPED SHIRT / 14,850円（税込）

クラシックなストライプを現代的に再解釈したオーバーサイズシャツ。落ち着いたカラーとゆとりのあるフィットが、リラックス感とトレンド感を演出します。控えめなポケットとロゴ刺繍が、さりげないアクセントに。

5. ESSENTIAL CREWNECK KNIT CARDIGAN / 14,850円（税込）

メリノウール×カシミヤ混の滑らかなニットカーディガン。クルーネックとベーシックなシルエットが、クリーンでクラシックな印象を与えます。丁寧な仕上げとミニマルなロゴ刺繍が完成度を高めます。

POPUP STORE EVENT

1. ご購入者様対象｜ガチャイベント

POP-UP STOREにてご購入いただいたお客様全員が、ガチャイベントに1回ご参加可能です。ガチャでは、以下のDunstオリジナルノベルティの中から、いずれか1点をランダムでプレゼントいたします。

※ノベルティは数量限定、なくなり次第終了となります。

・COMPACT MIRROR

・HAIR CLAW

・HAIR CLIP

ノベルティイメージ

2. ご来店者様プレゼントキャンペーン

期間中、ご来店いただいたお客様全員に、 Dunst「’26 SPRING POSTCARD BOOK」 をプレゼント。Dunstの2026 SPRINGコレクションの世界観を感じられる、POP-UP限定のスペシャルアイテムです。

3. SNSフォローキャンペーン

Dunst公式Instagram @dunst_official をフォローのうえご来店いただいたお客様に

10％OFFの割引特典 をご提供いたします。

※その場でのフォローも対象となります。

※他割引との併用は不可となる場合がございます。

開催概要

期間 : 2026年1月9日(金)～2026年2月5日（木）

開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

Instagram：@dunst_official(https://www.instagram.com/dunst_official/)

