【好評につきアンコール開催】 ルークス志塾、総合型選抜・推薦入試をめぐる「塾・教育サービスの選び方」を整理するオンライン説明会を2月14日（土）に開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）が現在のように一般的な入試方式として認識される以前から、受験と教育の在り方に向き合ってきた総合型選抜専門塾 Loohcs志塾（ルークス志塾） は、2010年の創立以来、10年以上にわたり、志望理由形成や探究活動支援を軸とした指導を行ってきました。

近年、総合型選抜・推薦入試の広がりに伴い、関連する塾や教育サービスが急増する一方で、その指導内容や外部関与のあり方をめぐって、保護者・教育現場・メディアの間で議論が生まれています。

こうした状況を受け、Loohcs志塾では2025年12月29日（月）に、「どの塾が良いか」ではなく「どう選ぶべきか」という視点を整理することを目的としたオンライン説明会を開催しました。

当日は多くの参加者から反響が寄せられたことを受け、このたび アンコール開催 として、2026年2月14日（土）に同説明会を再度実施します。

総合型選抜をめぐる「塾選び」の難しさ

総合型選抜・推薦入試は年々存在感を増している一方で、その評価軸や準備の考え方は見えにくく、保護者や受験生が十分な情報を持たないまま、塾や教育サービスを選択せざるを得ない状況も生まれています。

とくに近年は、探究活動や実績づくり、外部指導の関与の範囲などをめぐり、

「何が適切で、何が過剰なのか分からない」

という声も多く聞かれるようになっています。

本説明会は、こうした背景を踏まえ、特定の塾や教育サービスを勧めることを目的とせず、受験生・保護者が自ら判断するための視点を整理することを重視しています。

本説明会について

本説明会では、塾・教育サービス全体を俯瞰しながら、

「どのようなタイプの受験生に、どのような学習環境が合いやすいのか」

「どのような観点で選択すべきか」

といった判断軸を整理します。

当日は、以下のようなテーマを扱います。

- 世の中にはどのような塾・教育サービスが存在しているのか- 受験生のタイプ別に、どのような学習環境が向いているのか- 「こんな生徒には、こういう塾が合いやすい」という考え方- 総合型選抜・推薦入試と、一般入試など他方式との違い- Loohcs志塾は何に強く、何に弱いのか （向いている人／向いていない人の整理を含む）

特定サービスへの強い勧誘は行わず、参加者が自分たちの状況に合った判断を行うための

「判断軸」を持ち帰っていただく説明会です。

イベント概要

【イベント名】

高校1・2年生の保護者のための

塾・教育サービスの選び方説明会

― 総合型選抜・推薦入試を見据えた、納得できる判断のための視点整理 ―

【日時】

2026年2月14日（土）20:00～21:00（約60分＋質疑応答）

【開催形式】

オンライン開催（参加無料）

【対象】

総合型選抜・推薦入試を検討している高校生の保護者

受験生本人

学校教員、教育関係者

総合型選抜や教育サービスの動向に関心を持つメディア関係者

【申込み】

Peatixよりお申し込みください

https://peatix.com/event/4811858/view

メディア関係者の皆さまへ

Peatixより申込む :https://peatix.com/event/4811858/view

本説明会は、総合型選抜が一般化する以前から制度と向き合ってきた事業者が、

現在の教育サービスをめぐる状況をどのように捉えているのかを共有する場でもあります。

教育・受験・子育て分野のメディア関係者、ならびに学校関係者のご参加・取材も歓迎しております。

Loohcs志塾について

Loohcs志塾は、総合型選抜・推薦入試（AO入試）対策に特化した指導を行う学習塾です。

2010年の創立以来、志望理由形成や探究活動支援を軸とした指導を続けてきました。

運営：Loohcs株式会社

「すべての人を主人公に。」を掲げ、総合型選抜・AO推薦入試専門塾「Loohcs志塾」や、

リベラルアーツ教育を提供する通信制高校「Loohcs高等学院」などの教育サービスを運営しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/