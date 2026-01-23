【2/6開催】TikTok Shopで月間10億円を売る「いつもの運用ノウハウ」を限定公開。実際のライブコマースの様子を見学できるツアーを「itsumoカンファレンス」で実施

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2026年2月6日（金）13:00～17:00に開催する「itsumoカンファレンス」のDay1において、TikTok Shop攻略に特化した特別プログラムを実施します。

■ itsumoカンファレンス（Day1）会場参加限定 特別プログラム

- 業界トップクラスのTikTok Shop支援実績を持つ当社の知見を初公開- セッション後は他では体験できない複数のトップライバーによる「TikTok Shop ライブコマ-ス配信」の見学ツアーを限定開催

詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■ 業界トップの実績から学ぶ「TikTok Shop攻略」

2026年2月6日（金）および2月16日（月）の2日間にわたり開催する「itsumoカンファレンス 2026 SPRING」

2月6日のDay1内のセッションでは、月間GMV10億円以上(※)という圧倒的な実績を持つ当社が、TikTok Shop攻略の要となる「セラー運用ノウハウ」と「クリエイター活用事例」を徹底解説します。

※株式会社いつも、TikTok Shopを中心としたソーシャルコマースの12月単月GMVが10億円を突破。業界最大規模の成果創出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000045980.html

WEBセミナーやWEB記事では公開できない、実際の成功事例や数値などの非公開情報を、

［会場での参加に限り初公開］いたします。

講座トピックス

スピーカー情報

- トップセラー支援/クリエイターエージェンシーの「いつも」から見た、セラー運用のノウハウ- TIkTok Shopトップセラー・大手ブランド支援事例- トップクリエイターの詳細事例- 2026年のEC成長を左右する「TikTok Shop攻略の核心」

株式会社いつも ソーシャルコマース事業本部 本部長

株式会社ピースユー・株式会社ピースクリエーション 代表取締役

藤瀬 公耀

国内におけるライブコマースの黎明期から事業を牽引。日本を代表する経済メディア「NEWS PICKS」にて、IT・テクノロジー分野のプロピッカーとして、ソーシャルコマース第一人者として特集も受けている。また、日経クロストレンドが発表する「未来の市場をつくる100社【2024年版】」では、自身が率いる「Peace You Live」が選出され、日本のライブコマースを担う人材として注目されている。

直近では、TikTok Shopを軸とした世界最大級のソーシャルコマースイベントに日本のサービス・プロバイダーとして唯一招待を受け「日本型コンテンツコマース」をテーマに登壇。（※）

※いつも、世界最大級のソーシャルコマースイベント「FastMoss Global Short Video Conference and Expo」に日本トップTikTok Shopプレーヤーとして登壇(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000045980.html)

■初開催のライブコマース見学ツアー

Day1セッションの後は、実際のTikTok Shopライブ販売における生配信の様子を公開する「ライブコマース見学ツアー」を実施します。

本ツアーのハイライト

●トップクリエイターの熱量を体感

2025年、TikTok Shopサービスローンチと同時に有名なクリエイターとのコラボ配信や、多くの企業様の商品販売で今なお多数実績をあげている羽田社長をはじめ、数名のトップクリエイターによる実演をご見学いただけます。

●異なるジャンルでの実演販売

「自社の商材でも売れるのか？」という不安を払拭するため、当日は複数商材カテゴリーの配信を同時に実施。それぞれの攻略法を実感していただき、自社商材への応用イメージが明確になります。

●売れるワケをその場で解説

単なる見学に留まらず、当社の担当者が「なぜ今、このトークで売れているのか？」をその場で解説。売れるメカニズムを論理的に理解できます。

●スタジオ構成・機材の完全公開

配信角度、ライティング、スタッフの動きなど、ライブコマース成功に欠かせないインフラ環境を直接ご確認いただけます。

●軽食付きの交流会で「導入の不安」を解消

見学ツアー終了後は、お飲み物と軽食をご用意した交流会を開催します。

「自社商材との相性は？」「導入のコスト感は？」といった具体的な疑問について、当社の専門スタッフと情報交換していただけます。

※ライブコマース見学ツアーは参加希望者のみ、抽選20名様での開催となります。

■ 開催概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

- イベント名： いつもカンファレンス2026 SPRING（Day1）- 日時： 2026年2月6日（金）13:00～17:00（ライブコマースツアー：17:00～19:30予定）※ライブコマース見学ツアーは参加希望者のみ、抽選20名様での開催となります- 会場： 東京ミッドタウン日比谷 8F ＋ Zoom Webinars※オンライン参加の場合は、会場限定セッションはご視聴いただけません- 対象： ブランド・メーカーのEC事業責任者、マーケティング担当者- 詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

