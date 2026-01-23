【2/14開催】QQEnglish、“こども記者”によるBリーグ外国人選手への直撃取材

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、子ども向けオンライン英会話サービス「QQキッズ」において、英語を学ぶ子どもたちに“英語を使う場・アウトプットの場”を提供する取り組みとして、B.LEAGUE所属の ファイティングイーグルス名古屋 と連携し、子どもがプロバスケットボール選手に英語で直接インタビューを行う「こども記者」企画を実施します。

本企画では、QQキッズで英語を学ぶ子どもたちが、プロスポーツのリアルな現場でバスケットボール観戦をし、試合後に海外出身選手に英語で質問します。

英語を「学んだ先」にある、「自分の英語が相手に通じた！」という成功体験と自信を通じて、英語学習の価値を体感することを目的としています。

企画の背景

詳細を見る :https://www.qqeng.com/blog2/?post_type=event&p=43739&preview=true

英語教育の現場では、インプット中心の学習が多く、「英語を実際に使う場」が限られていることが課題とされています。特に子どもにとっては、「正しく話せるか」「間違えないか」といった不安が、アウトプットへの一歩を妨げる要因になりがちです。

QQキッズでは、英語を単なる知識として身につけるのではなく、「相手がいて、目的があり、気持ちを伝えるために使う言語」として体験することが、学習の継続や自信につながると考えています。

本企画は、そうした考えのもと、

英語を学ぶ子どもたちが、スター選手と直接やり取りすることで、「自分の英語が通じた」という確かな自信を得る機会として企画されました。

また本企画は、ファイティングイーグルス名古屋が掲げる「FEを日常に、熱狂を身近に」というビジョンのもと、スポーツ観戦を“観る体験”から“参加する体験”へと広げる取り組みの一環として実施されます。

ファイティングイーグルス名古屋についてはこちら：https://www.fightingeagles.jp/

取り組み内容：QQキッズ「こども記者」企画

・英語での直撃インタビュー

参加する子どもたちは、試合を観戦した後、海外出身選手に英語で1問インタビューを行います。

質問内容は、子ども自身が考えたもの。通訳や台本は用いず、自分の言葉で英語を届けます。

・英語力より「伝えたい気持ち」を重視

本企画では、英語の正確さや流暢さは重要視しておりません。

「何を聞いてみたいか」「なぜその質問をしたいのか」といった主体的な関心や想いを大切にしています。

・プロスポーツの現場で生まれる“成功体験”

スター選手に自分の英語が通じたという経験は、子どもにとって大きな自信となり、英語学習を続ける原動力になります。

■ インタビュー対象選手

フランシス・ロペス選手

氏名：フランシス・ロペス選手

ポジション：SF

出身地：フィリピン

出身校：University of the Philippines

生年月日：2003年5月17日

■ イベント概要

・ 開催日：2026年2月14日（土）

・ 対戦カード：ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ

・ 会場：エントリオ（豊田合成記念体育館）

・ 募集人数：親子5組10名

・ 参加費：無料（※交通費等は参加者負担）

・ 詳細：https://www.qqeng.com/blog2/?post_type=event&p=43739&preview=true(https://www.qqeng.com/blog2/?post_type=event&p=43739&preview=true)

当日の流れ

応募方法・スケジュール

・ 受付開始：2026年1月20日（火）

・ 応募締切：2月8日（日）23:59

・ 当選発表：2月10日（火）※当選者のみメール連絡

・ 応募方法

応募フォームより必要事項を入力のうえ、「英語で聞いてみたい質問」を15～30秒の動画で提出。

※英語レベルではなく「伝えたい気持ち」を基準に選考します。

応募フォームはこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_29d3s4t62POC7BSiupuwmi3zAj-QyUgCGdDCrm2MWOhq5w/viewform

メディア関係者の皆様へ

本イベントは、

・ プロスポーツの社会的価値

・ 子どもの体験機会・学びの場

・ 英語教育の実践事例

といった観点からご取材いただける取り組みです。

当日の取材・撮影、事前の企画説明も対応可能です。

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube

https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos