「トシ・ヨロイヅカ」2026年バレンタイン新作「Yoroizuka Collection -reBORN-」販売開始

株式会社サンセリーテ

Yoroizuka Collection -reBORN-

税込 2,400円

今年のバレンタインのテーマは「reBORN」＝再生。

ブランド創業21周年で培ってきた農園からのショコラ作りの情熱と、その輪から生まれる新たなる”芽”。ショコラのさらなる進化と再生を象徴する自信作のコレクション。鎧塚シェフも還暦を迎え、新たな一歩を踏み出します。

トシ・ヨロイヅカのスペシャリテ焼菓子「トシ・マンデルクローネ」をボンボンショコラで再現したショコラや、小田原のみかんやピスタチオなどを使用したシェフのこだわりを詰め込んだ至高の4粒。

＜小田原みかんキャラメル＞

神奈川県湯河原産の温州みかんで作られたキャラメルとバニラの豊かな香りが爽やかな味わいのボンボンショコラ。

＜トシ・マンデルクローネ＞

創業以来不動の人気を誇る鎧塚シェフのスペシャリテ「トシ・マンデルクローネ」をショコラで再現。アーモンドの食感が楽しいプラリネ風味。

＜エクアドル・カルダモン＞

エクアドルの自社管理農園で採れたカカオ豆をふんだんに使用し、カルダモンをアクセントに忍ばせたガナッシュ。

＜ヌガーピスターシュ＞

ピスタチオのマジパンとヌガーガナッシュのナッティー感をお楽しみください。

バレンタイン催事場・トシヨロイヅカ店舗・オンラインショップにて販売中。

公式オンラインショップ(https://shop.cake-cake.net/ToshiYoroizuka/)

店舗のアクセス

◆トシ・ヨロイヅカ 京橋エドグラン店

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン1F

最寄駅：東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩5分・

都営浅草線「宝町」駅 徒歩3分・JR「東京」駅 徒歩5分

◆トシ・ヨロイヅカ ミッドタウン店

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト1F Ｂ-0104

最寄駅：都営地下鉄 大江戸線 六本木駅・東京メトロ 日比谷線六本木駅

◆トシ・ヨロイヅカ アトリエ店

住所：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-8-3ミュージックハイツ1F

最寄駅：京王線八幡山駅より徒歩1分

◆一夜城ヨロイヅカ・ファーム

住所：〒250-0021神奈川県小田原市早川1352-110

アクセス方法：

１.JR東海道線早川駅下車、タクシーにて約10分

２. 西湘バイパスを湘南方面から

西湘バイパス「小田原IC」で降り、国道1号「山王橋」交差点左折、

国道1号を道なり箱根方面へ約2.9km先「板橋」交差点左折、

約350m先「ターンパイク入口」交差点左折、

約260m先の新幹線高架手前を右折、約70m先を右折し、道なり約1.8kmで到着。

３.小田原厚木道路から

小田原厚木道路「小田原西IC」で降り国道135号方面へ約860m先の新幹線高架手前を右折、約70m先を右折し、道なり1.8kmで到着。

トシ・ヨロイヅカについて

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。

ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。

東京に3店舗（京橋エドグラン・六本木ミッドタウン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原 一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。

オンラインショップでも購入可能。

商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）

本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階

代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦

事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営