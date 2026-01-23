【３月１日(日)開催】お笑いライブ「スクールゾーン×エレガント人生 人間讃歌」新潟の現役専門学校生が当日の現場スタッフを担当

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟の声優・VTuber・俳優・音響・照明・映像の専門学校「国際映像メディア専門学校」（新潟市中央区）は、2026年3月１日（日）、i-MEDIA NEXT1シアターにて開催される人気お笑い芸人によるお笑いライブ「スクールゾーン×エレガント人生 人間讃歌」にて、国際映像メディア専門学校（i-MEDIA）の在校生が当日の現場スタッフを担当します。

本ライブは吉本興業が主催となり、在校生が現場スキルを実践的に学べる機会として実施されます。

イベント概要

■イベント名：スクールゾーン×エレガント人生 人間讃歌

■開催日：2026年3月1日（日）

■時間：開場 13:30 ／ 開演 14:00

■会場：i-MEDIA NEXT1シアター （新潟県新潟市／アクセス：https://x.gd/SF210）

■チケット

・FANY：https://x.gd/Op13S

・ﾁｹｯﾄぴあ：https://x.gd/IRyuA

・ﾛｰﾁｹ：https://x.gd/yzfHQ

・FANY Online(配信)：https://x.gd/3APKi

■主催：吉本興業

■主な学生担当業務：進行サポート、受付、音響、照明、撮影、配信など

国際映像メディア専門学校は、エンターテインメント業界で活躍できる即戦力人材の育成を目指し、実際の現場での経験を重視したカリキュラムを展開しています。

この度、出演者のライブ運営オペレーションに在校生がスタッフとして参画することで、以下のような実践的学習機会が提供されます。

在校生の主な担当業務例

音響／照明／撮影／配信／受付／出演者・関係者対応／会場運営 など

在校生はプロの現場スタッフと共に実務を経験することで、将来のエンターテインメント作品制作、イベント運営の即戦力としてのスキルを磨きます。

今回の公演は、漫才ではなくコント中心のライブ。

そのため、照明や音響は「決まった流れ」ではなく、ネタごと・シーンごとに細かなタイミング調整が必要になります。一瞬の遅れやミスが、ネタの世界観や笑いに直結するため、学生たちにはプロの現場と同じレベルの集中力と判断力が求められます。

担当教員からも「コントは照明・音響の難易度が一気に上がる。その分、現場経験としては非常に価値が高い」と話があり、在校生にとってもレベルの高い挑戦となっています。

今後の展望

国際映像メディア専門学校は、業界第一線で活躍するプロフェッショナルとの連携や現場参加を通じて、学生が実務レベルの経験を培える機会創出に取り組んでまいります。これにより、卒業後の就職・キャリア形成にもつながる実践型教育の強化を図ります。

国際映像メディア専門学校とは https://www.i-media.cc/(https://www.i-media.cc/)

声優・VTuber・俳優・アイドル・音響・照明・映像・マネージャー・VR・ARなどの分野を学べる新潟県唯一のエンタメ総合専門学校です。「プロと一緒に仕事をすることがプロへの近道」という考え方から、アーティスト系・クリエイター系それぞれの学科が連携し、現役で活躍するプロ講師による授業を行なっています。

声優科／VTuber科／俳優・ミュージカル科／動画・映像クリエイター科／デジタルコンテンツ・情報大学科／音響・照明・舞台スタッフ科／芸能スタッフ科／メディア・映像大学科

i-MEDIA 国際映像メディア専門学校

所在地：新潟県新潟市中央区古町通6-976

代表者名：学校長 田邊 薫

URL：https://www.i-media.cc/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/