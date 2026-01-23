【2倍～4倍まで増量無料！】毎週金曜日は「パクチーの日🌿」バインミー専門店『TOKYO BANH MI STAND』が、働く人のデトックスを応援する新キャンペーンを開始

株式会社イコック

株式会社イコック（本社：東京都港区、代表取締役：大山 慶悟）が運営するバインミー専門店『TOKYO BANH MI STAND（以下、TBS）』は、明日より毎週金曜日限定で、パクチーの増量を「2倍から最大4倍」まで無料とする「パクチーの日」キャンペーンを開催いたします。

朝8時からの営業開始、およびスペシャルティコーヒーの販売開始に続く、店舗拡大戦略の第3弾として、オフィスワーカーの健康とリフレッシュをサポートします。

■ キャンペーン背景：なぜ「金曜日にパクチー」なのか

平日のラストスパートである金曜日、心身ともに疲れが溜まりやすい時期に、パクチーの持つ高い栄養価とデトックス効果を体感していただきたいという想いから本キャンペーンを企画しました。

「一口目の感動」を追求するTBSとして、パクチー好き（パクチスト）の皆様が、妥協することなくその香りと効果を存分に楽しめる「パクチーを浴びる体験」を提供します。

■ キャンペーン概要

名称： 毎週金曜日は「パクチーの日」

内容： バインミー1個ご購入につき、パクチーの増量を「2倍～最大4倍」まで無料で承ります。

対象： 全てのバインミーメニュー

実施日： 毎週金曜日（営業時間内）

場所： TOKYO BANH MI STAND 店頭、およびオンライン注文

備考： パクチーが苦手な方向けの「パクチー抜き」も通常通り対応可能です。

■ パクチーがもたらす「3つの健康・美容ベネフィット」

パクチーは「世界最強のデトックスハーブ」とも称され、特に健康意識の高いビジネスパーソンに支持されています。

■ こだわりの「無農薬パクチー」

- 重金属デトックス: 体内に蓄積された不要な物質の排出をサポートする力が期待されています。- 抗酸化作用（アンチエイジング）: ビタミンA、C、Eが豊富に含まれており、細胞の酸化を防ぎ、内側からの美肌作りを助けます。- 消化促進・疲労回復: 独特の香りが胃腸の働きを活発にし、ランチ後の重たさを軽減。仕事のパフォーマンス維持に貢献します。

TBSでは、契約農家『わーふぁ』から直送される、鮮度抜群の無農薬パクチーを使用しています。雑味がなく、茎まで甘みを感じる本物の香りは、バインミーの具材や自家製フランスパンの香ばしさを最大限に引き立てます。

■ 朝8時からの新ルーティン。コーヒーとの併用も

TBSでは、朝8時よりスペシャルティコーヒー（350円）の販売も行っております。出勤時にコーヒーでスイッチを入れ、ランチにパクチーでデトックスするという、新しい元赤坂のライフスタイルを提案します。

【店舗情報】

店名： TOKYO BANH MI STAND（トウキョウ バインミー スタンド）

所在地： 東京都港区元赤坂（赤坂見附駅 徒歩3分）

営業時間： 平日 8:00 ～ 19:00

お休み：日曜祝日

Google Map：https://maps.app.goo.gl/kc4YN5vufVxLGNQc9

【会社概要】

商号： 株式会社イコック

代表者： 大山 慶悟

事業内容： 飲食店運営、メディア事業、コンサルティング