World Leading Legal AI「LegalOn」、製品サイトを世界共通のドメイン・デザインに統一

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO：角田望、以下LegalOn Technologies）は、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」の製品サイトをグローバルで統合し、公開しました。今回の刷新では、AI活用を体感できるサイトデザインとし、ユーザーが必要な情報にたどり着けるよう、情報の網羅性を向上しました。それに伴い、サイトドメインも統合しました。

「LegalOn」製品サイト：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260123)

■「LegalOn」製品サイト刷新で目指すこと

「LegalOn」は、契約業務・法務業務を支援するLegal AIとして、すでにグローバルでサービスを展開しています。今回の刷新では、国ごとに分かれていた製品サイトの構成やデザインを見直し、体験はローカライズしつつ、ブランドはグローバルで統一していきます。これにより、「LegalOn」が提供する価値やプロダクトの特長を、より直感的かつ一貫性をもって理解いただけるようになります。

新しい製品サイトは、グローバル共通のドメインおよびデザインを採用し、「LegalOn」の世界共通のUIをベースに、ユーザーが必要な情報へスムーズにたどり着ける設計としています。

今後も「LegalOn」は、グローバルで共通する課題に向き合いながら、国境を越えて信頼されるLegal AIの構築を進めてまいります。



■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/ (https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260123)）

法務特化型AIエージェント搭載のWorldLeading Legal AI「LegalOn」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年9月末時点で7,500社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：201.5億円（資本準備金等含）