アジア・オリンピック評議会とTENCENT E-SPORTS　10年にわたる戦略的パートナーシップを締結

Tencent Holdings Ltd.

【深圳／クウェート市発 2026年1月22日】 - 先般、TENCENT E-SPORTSとアジア・オリンピック評議会（OCA）は、2025年から2035年までの10年間にわたる包括的な戦略的パートナーシップについて、共同で発表しました。これにより、TENCENT E-SPORTSはOCAの『オフィシャルeスポーツテクノロジーパートナー』として正式に認定され、両者の協力関係は従来のイベントサポートから、テクノロジーや標準規格の策定を伴う『システムの共同開発』へと進化を遂げました。このパートナーシップを通じて、今後10年でeスポーツと伝統的スポーツの融合を次なるフェーズへと引き上げ、アジアのeスポーツ界の展望を官民一体となって切り拓いていく構えです。

今回の提携は、長年にわたり築き上げてきた強固な信頼関係と実績に基づいています。

TENCENT E-SPORTSは、eスポーツが2018年ジャカルタ大会で公開競技としてデビューした際や、2022年の戦略的パートナーシップの強化、そして第19回アジア競技大会（2022/杭州）で正式メダル種目として大きな成功を収めるまでの全過程において、不可欠な技術支援を提供してきました。

この強固な基盤を踏まえ、2025年10月にバーレーンで開催されたOCA理事会にて協力覚書（MOU）が交わされ、長期的な戦略的協力が正式に承認されました。また、連携をより強固な組織的枠組みとする重要なステップとして、TENCENT E-SPORTSのディレクターである張雅醍（ヤティ・ジャン）氏がOCAのeスポーツ・マネージャーに任命されました。同氏は今後、アジアにおけるeスポーツの競技システム構築やエコシステムの発展において、中心的な役割を担っていくことになります。

第101回OCA理事会（バーレーン開催）にて、OCAとTENCENT E-SPORTSは協力合意書を締結しました。

（左）張雅醍（ヤティ・ジャン）氏：TENCENT E-SPORTS ディレクター 兼 OCA eスポーツ・マネージャー

（右）Timothy Tsun Ting Fok（ティモシー・ツン・ティン・フォク）氏：アジア・オリンピック評議会 第1副会長

OCA事務総長Husain Al-Musallam（フセイン・アル・ムサラム）博士は、本パートナーシップについて次のように述べています。

「過去10年間で築き上げてきた良好な協力関係と揺るぎない信頼を基盤に、私たちはTENCENT E-SPORTSが業界発展を力強く牽引してきた姿を目の当たりにしてきました。今回の提携は、単なる肩書きの格上げではなく、両者が担う責任を統合し、より強固な体制を築くものです。これは、アジアのeスポーツが“参加”の段階から、“システムを共に構築する”新たなステージへ移行したことを示す重要な一歩となります。」

同時に、第19回アジア競技大会（2022/杭州）での技術運用の成功実績を踏まえ、TENCENT E-SPORTSは技術基盤を一段と強化し、「Tencent Esports Competition System（ECS）」を新たに導入します。複数のトップレベル大会を支えてきた知見を集約したECSは、今後のアジア競技大会や、その他アジア地域の主要な総合競技大会に対し、エンドツーエンドで高可用性の技術サポートを提供し、公平・安定・効率的な競技運営を実現するための基準を確保します。

さらに、長年のプロダクト運用およびエコシステム構築の経験を活かし、アジアにおける主要大会のデジタルトランスフォーメーションを支援する技術ソリューションや標準規格の提供も継続。既存の基盤を基にした技術革新とプロダクト開発を推進することで、アジアのトップレベル大会の信頼性と運営効率のさらなる向上を図り、アジアeスポーツ産業の高品質な発展に貢献していくことを目指しています。

テンセントゲームズ バイスプレジデント兼TENCENT E-SPORTS総経理の侯苕（ホウ・ミャオ）氏は、業界の未来を牽引する統合開発モデル「Tri-Pillar Drive（トライ・ピラー・ドライブ）」を紹介し、本提携が描くビジョンを明らかにしました。

同氏は、「eスポーツが真に世界の主流スポーツシステムへと統合されるためには、持続可能かつ再現可能な新しい秩序を構築しなければなりません」と強調し、その上で、同モデルを支える3つの柱として以下の要素を提示しました。

「今後のeスポーツの発展は、イノベーションのエンジンとなる『パブリッシャーの技術エコシステム』、権威あるプラットフォームとしての『OCAをはじめとする大陸・国際スポーツ組織』、そして実施の足掛かりとなる『各国・地域のeスポーツ戦略』という、三者の相乗効果（シナジー）によって導かれると確信しています」

さらに、同氏は決意として「OCAとの今後10年にわたる協力関係は、まさにこのモデルをアジアから実践していくための取り組みです。私たちはあらゆるパートナーと共に、強固で持続可能な『アジアン・パス（Asian Path）』を切り拓き、eスポーツが世界のスポーツ界において正当に評価され、不可欠な一翼を担う未来を共創してまいります」と語りました。

TENCENT E-SPORTSについて

TENCENT E-SPORTSは2016年12月9日に設立され、世界を代表し、最も影響力のあるeスポーツブランドおよびイベント運営会社です。8つのカテゴリーの主要なeスポーツ競技タイトルを保有し、90以上の国と地域でイベントを開催しています。2023年には、全世界での視聴回数が1000億回を突破しました。eスポーツ大会、教育、技術、産業エコシステム、フランチャイズ、e-スポーツの競技規格など様々な専門的かつ包括的な側面をリードしながら、eスポーツを新しい産業として推進しています。eスポーツが第19回アジア競技大会（2022/杭州）で正式種目となったことを受け、TENCENT E-SPORTSは2024年6月に「Empower Esports Worldwide Series」を立ち上げました。この取り組みは、世界中の業界パートナーと連携し、オープンな対話を通じてeスポーツ文化の交流と長期的な協力を促進することを目的としています。第1弾の交流活動はサウジアラビア、フランス、日本、中国で開催されます。