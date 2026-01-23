トヨタ自動車 アンテロープス豊田大会「FIT-EASY presents」冠大会として開催します！
本大会は「FIT-EASY presents 大樹生命 Wリーグ2025-26 第12週 豊田大会」として、当社の冠試合となります。
特設ブースではアンテロープスとのコラボグッズの販売を行うほか、試合中にアンテロープスのチアリーダーとコラボレーションしたパフォーマンスを実施。また試合終了後には、当クラブの会員様と選手によるフリースロー対決を開催する予定です。
日時：2026年1月24日（土）、25日（日）
開場時間：11:00
試合開始：13:00
対戦カード：トヨタ自動車アンテロープス × アイシン ウィングス
場所：スカイホール豊田（愛知県豊田市八幡町1丁目20）
１.FIT-EASY×ANTELOPES×HoopsPeeps コラボグッズ会場販売
2024年12月に開催した豊田大会に続きアンテロープスとのコラボグッズを当社の特設ブースにて販売いたします。
イラストを手がけるのは、複数のBリーグチームともコラボしているグラフィックデザイナー「MQ」よるバスケットボール選手のイラストシリーズ「HoopsPeeps」。
選手全員が集合したイラストがあしらわれたトートバッグやフェイスタオル、各選手などの缶バッジの3種類を販売します。
（※数量限定、特設ブースにて販売）
◆商品ラインナップ
（1）トートバッグ 販売価格：3,300円
（2）タオル 販売価格：2,500円
（3）缶バッジ 販売価格：1個500円、2個目以降：400円（全15種）※ランダム
（4）缶バッジ 全種セット 販売価格：5,600円
（5）スペシャルセット 販売価格：10,000円
（トートバッグ、タオル、缶バッジ全種セット） ※すべて税込価格
※お支払いは「現金・クレジットカード・QRコード決済・タッチ決済・交通系電子マネー」がご利用いただけます。
２.アンテロープス選手とフリースロー対決！（各日 試合終了後に開催）
試合終了後、アンテロープス選手にご参加いただき、事前応募で当選した来場者の皆さまとフリースロー対決をおこなっていただきます。 ※応募は終了しております。
◆勝利者特典
選手に勝利した来場者の皆様には、選手のサイン入りコラボグッズ（タオル）をその場でプレゼントいたします。
３. チアリーダーとのコラボパフォーマンス
両日の試合中には、相手チームのフリースロー時にゴール下にて、当クラブの会員様や昨年8月に開催した当社主催のボディメイクコンテスト「FIT-EASY CUP」の入賞者らが、アンテロープスのチアリーダーとともにパフォーマンスを実施いたします！
またゴール下付近で観戦される皆さまには、マッチョになった大神雄子ヘッドコーチのイラストが描かれたボードを手に応援いただき、試合をより一層盛り上げます！
◆フィットイージー 会社概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
資本金：1,356,005,125円
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
従業員数：304名 ※2025年10月1日時点
店舗数：247店舗 ※2026年1月23日時点
URL：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）