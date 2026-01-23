トヨタ自動車 アンテロープス豊田大会「FIT-EASY presents」冠大会として開催します！

フィットイージー株式会社 この度、2026年1月24日（土）、25日（日）に、フィットイージー株式会社（以下：当社）が活動を支援しているトヨタ自動車女子バスケットボール部「アンテロープス」のホームゲームが愛知県豊田市のスカイホール豊田で開催されます。本大会は「FIT-EASY presents 大樹生命 Wリーグ2025-26 第12週 豊田大会」として、当社の冠試合となります。特設ブースではアンテロープスとのコラボグッズの販売を行うほか、試合中にアンテロープスのチアリーダーとコラボレーションしたパフォーマンスを実施。また試合終了後には、当クラブの会員様と選手によるフリースロー対決を開催する予定です。

◆「FIT-EASY presents大樹生命 Wリーグ2025-26 第12週 豊田大会」概要

日時：2026年1月24日（土）、25日（日）

開場時間：11:00

試合開始：13:00

対戦カード：トヨタ自動車アンテロープス × アイシン ウィングス

場所：スカイホール豊田（愛知県豊田市八幡町1丁目20）

１.FIT-EASY×ANTELOPES×HoopsPeeps コラボグッズ会場販売

2024年12月に開催した豊田大会に続きアンテロープスとのコラボグッズを当社の特設ブースにて販売いたします。

イラストを手がけるのは、複数のBリーグチームともコラボしているグラフィックデザイナー「MQ」よるバスケットボール選手のイラストシリーズ「HoopsPeeps」。

選手全員が集合したイラストがあしらわれたトートバッグやフェイスタオル、各選手などの缶バッジの3種類を販売します。

（※数量限定、特設ブースにて販売）

◆商品ラインナップ

（1）トートバッグ 販売価格：3,300円

（2）タオル 販売価格：2,500円

（3）缶バッジ 販売価格：1個500円、2個目以降：400円（全15種）※ランダム

（4）缶バッジ 全種セット 販売価格：5,600円

（5）スペシャルセット 販売価格：10,000円

（トートバッグ、タオル、缶バッジ全種セット） ※すべて税込価格

※お支払いは「現金・クレジットカード・QRコード決済・タッチ決済・交通系電子マネー」がご利用いただけます。

２.アンテロープス選手とフリースロー対決！（各日 試合終了後に開催）

試合終了後、アンテロープス選手にご参加いただき、事前応募で当選した来場者の皆さまとフリースロー対決をおこなっていただきます。 ※応募は終了しております。

◆勝利者特典

選手に勝利した来場者の皆様には、選手のサイン入りコラボグッズ（タオル）をその場でプレゼントいたします。

３. チアリーダーとのコラボパフォーマンス

両日の試合中には、相手チームのフリースロー時にゴール下にて、当クラブの会員様や昨年8月に開催した当社主催のボディメイクコンテスト「FIT-EASY CUP」の入賞者らが、アンテロープスのチアリーダーとともにパフォーマンスを実施いたします！

またゴール下付近で観戦される皆さまには、マッチョになった大神雄子ヘッドコーチのイラストが描かれたボードを手に応援いただき、試合をより一層盛り上げます！

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資本金：1,356,005,125円

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従業員数：304名 ※2025年10月1日時点

店舗数：247店舗 ※2026年1月23日時点

URL：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）