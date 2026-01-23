¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅ¹ÊÞ¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤¬ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ËÃÂÀ¸ZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ7¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È
¡Á2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËJRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡Á
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤«¤éZÀ¤Âå¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ7¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Å¹ÊÞ¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Î2¹æÅ¹¤ò¡¢È¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Ë2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖOMO¿ä¿Ê¡×¡ÖDX¿ä¿Ê¡×¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤ò´ë²è¡£ºòÇ¯10·î¤Ë1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¹â±ß»ûËÌ¸ýÅ¹¤ËÂ³¤¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î³Ø±àÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¹â±ß»ûËÌ¸ýÅ¹URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000115161.html
¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢7¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¤Î2¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØAO¡Ü¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
¢£¡Ö7¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×
¡LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅ¹ÊÞ³°´Ñ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÊµá
¢¥Ç¥¸¥¿¥ëPOP¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëPOP¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÈ¯¿®
£AO+STYLING¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¹¥Ê¥Ã¥×¢¨1¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¾ðÊó¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¤AI¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇ¡§¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤«¤é¡¢AI¤¬´é¥¿¥¤¥×¤ò¿ÇÃÇ¡£´é¥¿¥¤¥×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÄó°Æ
¥¥Ç¥¸¥¿¥ëºÎÀ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥µ¥¤¥º¤Î¿ÇÃÇ
¦AO+FITTING¡§ÁªÂò¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºß¸Ë¤ò³ÎÇ§¡£³ºÅö¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£
§¥Ç¥¸¥é¥Ü¡ÊEasyChoice¡Ë¡§¿·¤·¤¤´ûÀ½¥¹¡¼¥Ä¤ÎÁª¤ÓÊý¡£30¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥²¡¼¥¸¤Ç¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤ê¡¢À¸ÃÏ¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÇºÇÃ»ÍâÆüÈ¯Á÷¡£
¢¨1¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¡Ë
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¾ÜºÙ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡ãAI¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇ¡ä
¢£AI¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇ
¡¦ÌÜÅª
¢ª¶È³¦¡¢¿¦¼ïÊÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ
¢ª´é¥¿¥¤¥×¤Ë»÷¹ç¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÄó°Æ
¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¢¨2¡×¤Î°ì³Ñ¤ËÀßÃÖ¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥·¥´¥ÈÉþ¤º¤«¤ó¢¨3¡×¤ò³èÍÑ¡Ë¼¡¤Ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤«¤é¡¢AI¤¬´é¥¿¥¤¥×¤ò¿ÇÃÇ¤·¥¿¥¤¥×¤òÊ¬Îà¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë´é¥¿¥¤¥×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¹¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤·Ú¤Ë¥»¥ë¥Õ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¢¨3¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥·¥´¥ÈÉþ¤º¤«¤ó¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000115161.html
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ëºÎÀ£¡ä
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëºÎÀ£
¡¦ÌÜÅª
¢ª¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë
³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¹ØÆþ¥¢¥·¥¹¥È
AI¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤Î°ì³Ñ¤ËÀßÃÖ¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÀÊÌ¡×¡ÖÇ¯Îð¡×¡Ö¿ÈÄ¹¡×¡ÖÂÎ½Å¡×¤òÆþÎÏ¤·¡¢ÀµÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÃ»1Ê¬¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¥µ¥¤¥º¢¨4¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨4¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥¹¡¼¥Ä¡ÊÎéÉþ¡Ë¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥«¡¼¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡Ë¤Î¥µ¥¤¥º³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
³«Å¹Æü¡¡2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¥ª¡¼¥×¥ó
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡Ö¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹ È¬²¦»ÒËÌ¸ýÅ¹¡×
½»½ê¡¡¢©192-0083¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô°°Ä®10ÈÖ2¹æ¡¡È¬²¦»ÒTC¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡042-649-5291¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00¡Á20¡§00¡¡
Çä¾ìÌÌÀÑ¡¡Ìó44ÄÚ
Å¹Æâ¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤Î¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡½¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤·Ú¤Ë¥»¥ë¥Õ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉSHITATE¡Ê¥·¥¿¥Æ¡Ë¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëºÎÀ£¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ûÂ¸¤Î¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡Ä¿þ¾å¤²ºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥µ¥¤¥º¤¬S¡¦M¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ÊÅ¹ÊÞ³«È¯Éô¡¡ÌÚ²¼¡¡½ÓÇ·¡Ë
º£²ó¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËZÀ¤Âå¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¿·¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅ¹¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù2¹æÅ¹¤òJRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£È¬²¦»Ò»Ô¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢21¤ÎÂç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦¹âÀì¤¬½¸¤Þ¤êÌó10Ëü¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î¡Ö³Ø±àÅÔ»Ô¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëZÀ¤Âå¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤Î´ûÂ¸Å¹6Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¬²¦»ÒËÌ¸ýÅ¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
JRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ç±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶Ë¤á¤ÆÍÆ°×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥ºÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°Àþ¾å¤Ç¡ÖAI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ØÀ¸¤ä20Âå¤Îµï½»³ä¹ç¤¬¹â¤¤È¬²¦»Ò»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ØAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤º¥»¥ë¥Õ¤ÇÁª¤Ù¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØÆÃÍ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Í³¤Ë¡ÖÁª¤Ö¡×³Ú¤·¤µ¤âÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¹ÊóÉô ¹â¶¶¡¢ßÀÌî
¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7³¬
TEL¡§03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL¡§ pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1ao-plus/?lc=masthead
