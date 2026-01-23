株式会社コイケのfreeeプロダクト活用事例を公開　物流業4代目が挑む、「データの民主化」による組織改革

2019年にfreee会計とfreee人事労務を導入しましたが、導入の決め手はデータの信頼性とリアルタイム性でした。従来のオンプレミス型会計ソフトでは、特殊な経理処理も原因になり、業務とデータ管理が特定の担当者に集中する属人化が大きな問題となっており、処理の正確性やスピードを担当者に依存させてしまうリスクになると考えていました。そのような背景があり、経理を「誰でも正確に、スピーディーに処理できる」環境へ変えるために、freeeプロダクトを導入しました。