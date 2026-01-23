一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※1の知識と技術を業務用にも展開するFUJIOH※2　アワード※3を受賞した業務用2製品を実演　生産性向上と高付加価値化の課題に応える

循環式IH調理ワゴン アリアシェフプロ

調理油煙回収ユニット



オイルスマッシャー搭載「クッキングオイルコレクター（循環タイプ）」

電気式スチームコンベクションオーブン用蒸気回収装置 「スチームコレクター」

電気ゆで麺器用蒸気回収装置「スチームコレクター」ゆで麺器の真横から蒸気を回収し、蒸気回収用の排気フード設置時にかかる工事費用・工期を削減します。コンパクトサイズかつ左右どちら側にも置くことができるため省スペースの店舗にも最適で、メニューへの麺料理の追加が容易になるほか、出店先の選択肢も広がります。製品詳細：https://pro.fujioh.com/chubokankyo/products/steamcollector-noodleboiler/

電気ゆで麺器用蒸気回収装置「スチームコレクター」



























【オイルスマッシャーについて】オイルスマッシャーは、FUJIOH独自の特許技術です※8。1分間に1500回転するディスクが吸い込んだ油煙を油と空気に分離し、オイルスマッシャーまでで約90％※9の油をキャッチ。これにより、内部への油の侵入をブロックし、お手入れの負担を軽減します。※8 特許第5631860号※9 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり設置環境や使用方法によって異なる場合があります。