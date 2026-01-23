こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国土交通省「交通空白」解消パイロット・プロジェクト実証事業『ミライモビリティ・ラボ』における地域交通クルー（ドライバー）向け大臣認定講習実施について
静鉄タクシー株式会社(本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:根来晃司)、Community Mobility株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長: 村荑茂高）は、国土交通省「交通空白」解消パイロット・プロジェクトに採択されている『ミライモビリティ・ラボ』（https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000441.html )における講習会において、「自家用有償運送大臣認定講習」を実施します。本講習を通して地域住民による地域住民のための「ミライの地域交通」を支える人財を育成する一環として地域のドライバー育成を目指します。
１．地域交通クルー（ドライバー）向け大臣認定講習会について
【目的】
『地域住民による地域住民のための「ミライの地域交通」を支える人財を育成する』ことをビジョンに掲げ、地域交通クルー（ドライバー）を育成する。
【実施内容】
地域交通クルー（ドライバー）向け大臣認定講習会
【日程】
1月29日（木） 13:00〜17:00
2月 1日（日） 13:00〜17:00
2月 6日（金） 13:00〜17:00
2月12日（木） 13:00〜17:00
（※各回のお申込は各日の3日前の17時が締切となります）
【実施場所】
＿偲鳥毀永顕讐餞杪2小会議室
1月29日（木）、2月1日（日）、2月6日（金）開催
下田市立中央公民館中会議室
2月12日（木）開催
【その他】
・定員：各回６名 ※応募者多数の場合は定員を拡大する場合があります
・対象：地域住民（地方に在住・在職されている方）、関係人口（その地域を支えている方）、地方での多業（複業）実践者等
・申込：下記URLから応募
（URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR5GJMl3hnvWPiJXiYCd0JFZi9YVyPcgH5K_9ucaF4EzlUkw/viewform）
特記事項 本講習は人財育成を目的としており、当エリアにおける具体的なライドシェア事業の開始を告知するものではありません。
特記事項◆本講習を受けることで他のエリアにて行われている自家用有償運送事業にも参画することができます。
※Community Mobility株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
本件に関するお問合わせ先
静鉄タクシー株式会社 営業部（事務局）
□営業企画課 : 森田（もりた）、堀内（ほりうち）
□直通電話 :（０５４）２８４−２１１１
□Ｅメール : a.morita@shizutetsu.co.jp
Community Mobility 株式会社 （事務局）
□菊池（きくち）
□電話 :（０５０）１７４５−０６０１
□Eメール,: mio.kikuchi@willer.co.jp
