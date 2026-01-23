こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シリーズ累計販売個数100万個突破の『ヒツジのいらない枕®』九州・福岡県初の直営店舗が誕生！
イオンモール福岡に2026年1月23日（金）オープン
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区、以下当社）は、2026年1月23日（金）、イオンモール福岡（福岡県糟屋郡粕屋町）内に、福岡県初となる直営店舗「ヒツジのいらない枕 イオンモール福岡店」をオープンいたします。本店舗では、定番の枕シリーズに加え、マットレスやかけ布団、ネックピローなどを実際にお試しいただける体験型売場を展開。専門スタッフによるカウンセリングを通じて、自分にぴったりの寝具を見つけることができます。
また、オープンを記念したキャンペーンも実施しますので、お得な機会にぜひ店舗へお立ち寄りください。
出店の背景
「ヒツジのいらない枕」は、オンライン販売からスタートし、現在では全国の小売店舗やアウトレットストア、直営店舗などを通じてリアルな顧客接点を広げています。当ブランドでは体験価値を重視した出店戦略を強化しており、福岡はその中でも特にブランドへの関心が高いエリアの一つと捉えています。
九州最大級の商業施設である「イオンモール福岡」は、広域からの集客力と、ファミリー・ビジネスパーソン・インバウンドまで幅広い層への訴求力を兼ね備えたロケーション。九州・福岡エリアにおけるブランドの新たな発信拠点として、睡眠の質を高める体験を届けてまいります。
店舗概要
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 イオンモール福岡店
オープン日 ：2026年1月23日（金）
所在地 ：福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
店舗面積 ：16.87坪（55.77屐
営業時間 ：10:00〜21:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：092-719-1633
店舗の特徴
● 商品の店頭体験が可能
『ヒツジのいらない枕®−至極−』、『ヒツジのいらない枕®−調律−』、『ヒツジのいらない枕®−極柔−』など人気の枕シリーズに加え、マットレスやかけ布団、ネックピローなども実際に商品の使い心地を試しながらお選びいただけます。
● 専門スタッフによるカウンセリングで最適な寝具選びをサポート
寝具選びにお悩みの方に向けて、睡眠の悩みや体格・寝姿勢に合わせた提案を専門スタッフが実施。初めてのお客様でも安心してご相談いただけるサポート体制を整えています。
オープニングキャンペーンのご案内
店舗オープンを記念して、1月23日（金）〜 1月31日（土）の期間限定で、以下のキャンペーンを実施いたします。
・ヒツジのいらない枕 Membersにご登録でお会計から15%OFF
期間中、ヒツジのいらない枕 Members会員証をご提示いただくと、お会計より15%OFFいたします。新規会員登録の方はもちろん、すでにご登録いただいているMembers会員の方も対象となりますので、ぜひこの機会に寝心地を体験しながらお得にご購入ください。
ヒツジのいらない枕 Membersページ：https://hitsuji-zzz.com/pages/membership
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、柔軟性と弾力性に優れた高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を採用し、三角格子構造による体圧分散を実現。頭部へのフィット感、通気性に優れ、ムレにくく快適な睡眠をサポートします。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売*しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 *2025年9月時点
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社 太陽 会社概要
社名 ：株式会社 太陽
代表 ：川嶋 伶
設立 ：2019年5月
所在地 ：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容 ：商品の企画・販売
URL ：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE ：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名 ：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表 ：長谷川 晋
設立 ：2019年8月
所在地 ：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容 ：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL ：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式EC
https://hitsuji-zzz.com/
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区、以下当社）は、2026年1月23日（金）、イオンモール福岡（福岡県糟屋郡粕屋町）内に、福岡県初となる直営店舗「ヒツジのいらない枕 イオンモール福岡店」をオープンいたします。本店舗では、定番の枕シリーズに加え、マットレスやかけ布団、ネックピローなどを実際にお試しいただける体験型売場を展開。専門スタッフによるカウンセリングを通じて、自分にぴったりの寝具を見つけることができます。
出店の背景
「ヒツジのいらない枕」は、オンライン販売からスタートし、現在では全国の小売店舗やアウトレットストア、直営店舗などを通じてリアルな顧客接点を広げています。当ブランドでは体験価値を重視した出店戦略を強化しており、福岡はその中でも特にブランドへの関心が高いエリアの一つと捉えています。
九州最大級の商業施設である「イオンモール福岡」は、広域からの集客力と、ファミリー・ビジネスパーソン・インバウンドまで幅広い層への訴求力を兼ね備えたロケーション。九州・福岡エリアにおけるブランドの新たな発信拠点として、睡眠の質を高める体験を届けてまいります。
店舗概要
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 イオンモール福岡店
オープン日 ：2026年1月23日（金）
所在地 ：福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
店舗面積 ：16.87坪（55.77屐
営業時間 ：10:00〜21:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：092-719-1633
店舗の特徴
● 商品の店頭体験が可能
『ヒツジのいらない枕®−至極−』、『ヒツジのいらない枕®−調律−』、『ヒツジのいらない枕®−極柔−』など人気の枕シリーズに加え、マットレスやかけ布団、ネックピローなども実際に商品の使い心地を試しながらお選びいただけます。
● 専門スタッフによるカウンセリングで最適な寝具選びをサポート
寝具選びにお悩みの方に向けて、睡眠の悩みや体格・寝姿勢に合わせた提案を専門スタッフが実施。初めてのお客様でも安心してご相談いただけるサポート体制を整えています。
オープニングキャンペーンのご案内
店舗オープンを記念して、1月23日（金）〜 1月31日（土）の期間限定で、以下のキャンペーンを実施いたします。
・ヒツジのいらない枕 Membersにご登録でお会計から15%OFF
期間中、ヒツジのいらない枕 Members会員証をご提示いただくと、お会計より15%OFFいたします。新規会員登録の方はもちろん、すでにご登録いただいているMembers会員の方も対象となりますので、ぜひこの機会に寝心地を体験しながらお得にご購入ください。
ヒツジのいらない枕 Membersページ：https://hitsuji-zzz.com/pages/membership
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、柔軟性と弾力性に優れた高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を採用し、三角格子構造による体圧分散を実現。頭部へのフィット感、通気性に優れ、ムレにくく快適な睡眠をサポートします。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売*しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 *2025年9月時点
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社 太陽 会社概要
社名 ：株式会社 太陽
代表 ：川嶋 伶
設立 ：2019年5月
所在地 ：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容 ：商品の企画・販売
URL ：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE ：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名 ：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表 ：長谷川 晋
設立 ：2019年8月
所在地 ：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容 ：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL ：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式EC
https://hitsuji-zzz.com/