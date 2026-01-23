【参加無料/Zoom】工務店激戦区・大阪で230%成長を遂げた「Gハウス」のノウハウと、工務店生き残り戦略とは【ウェビナー開催】

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2026年2月3日（火）に、自社ウェビナーを開催いたします。わずか5年で売上44億円増を実現し、売上成長率 全国No. 1*を達成したGハウスのノウハウを公開いたします。

*（株）住宅産業研究所 2024年度成長性・売上高伸率比較(22→24年度・一部推定)注文系ビルダーランキングに基づく

《 ウェビナー予約ページ：https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_260203 》

《 Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_260119) 》

■ウェビナー概要

原価高騰、人材不足、それに大量資本投下する大手ハウスメーカの寡占化…。

地域工務店の環境はますます厳しさを増しています。

私たちGハウスは寡占化に対抗する施策として「圧倒的デザイン力」「集客力」「売る仕組み」を徹底的分析した結果、お客様から選ばれ「年間950組来場」「未経験営業でも年間24棟」という成果を出してきました。

しかし、1社だけの成功では業界の未来は変えられない。

今回のセミナーでは、Gハウスの成功事例を共有して工務店同士が力を合わせて勝ち続けるための新ネットワーク立ち上げの概要をお伝えします。

「工務店の、工務店による、工務店のためのネットワーク」

この志に共感し、共に旗を掲げる仲間を募ります。

成長率 全国トップクラスの工務店による

【工務店勝ち残りウェビナー】

■日時：2026年2月3日（火）16:00～17:30(オンライン開催/Zoom)

■定員：先着限定30社（※工務店様限定）

■参加費：無料

■お申し込み：https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_260203

■ウェビナーアジェンダ

1．業界動向：厳しさを増す地域工務店の現実

資材高騰・人材不足・大手ハウスメーカーの寡占化…。

地域工務店が直面する経営環境の変化を具体的なデータを交えて解説します。

2．Gハウスの急成長の裏側

激戦区・大阪で事業継承から6年。売上を43億円伸ばした急成長の要因とは？

年間950組来場、未経験営業でも年間24棟成約を可能にした“仕組み”を公開します。

3．さらなる成長への挑戦と課題

関西No.1から全国展開へ。

急成長企業が直面した「次の壁」と、なぜ工務店単独では限界があるのかをお伝えします。

4．Gハウス 経営革真研究会

全国の工務店が共に学び、成長するためのネットワークを旗揚げ。

セミナーでは、これまで非公開だった経営ノウハウを共有します。

《 経営革真研究会 HP：https://kakushin-kenkyukai.com/(https://kakushin-kenkyukai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_260203) 》

5．LIFE X（規格住宅FC）のご紹介

Gハウスが開発した差別化できる規格住宅「LIFE X」。

同じ志を持つ工務店だけに、ブランドとノウハウをフランチャイズとして提供します。

《 LIFE X（規格住宅FC） HP： https://lifex-house.jp/(https://lifex-house.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_260203) 》

6．工務店連合が提供する多様な支援内容

集客支援・営業支援・商品開発支援。

工務店の経営をトータルで強化するサービスを展開。詳細はセミナー限定で公開します。

■こんな方にオススメ

・地域工務店を経営・運営している方

・集客や営業で属人的な仕組みに悩んでいる方

・人材不足や資材高騰で経営に危機感を感じている方

・他社との差別化に悩んでいる方

・長期的に勝ち残るための戦略を探している方

Gハウスの施工事例はこちら

急成長の要因の１つとなった、GハウスのYouTubeチャンネルとInstagramにて、最新の施工事例をご紹介しています。ぜひ、家づくりのこだわりをご確認ください。



公式YouTubeチャンネル（登録者数2.9万人以上）

https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka/videos



公式Instagram（フォロワー2.7万人以上）

https://www.instagram.com/ghouse_osaka/

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良・兵庫・京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において年間950組の来場を記録し、全国で売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

京都オフィス

〒600-8891 京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_260119)

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_260119)

【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp