

狭小スペースで使用可能な絶縁防水レジン 「レリパウチ」の発売開始について

「インシュロック（R）*¹」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、狭小スペースで使用できる絶縁防水レジン「レリパウチ」を1月23日（金）より発売いたします。





【レリパウチ詳細（弊社Webサイト）】 https://www.hellermanntyton.co.jp/product/protection_insulation/relicon/relipouch.html

【レリパウチ】の特長

狭小スペースで使用可能

二液混合型の絶縁防水レジンです。仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。

安定した絶縁性を発揮

吸水率が低く、電気的特性も優れており、安定した絶縁性を発揮します。第三者試験機関による認定を受けたIPX8の防水性能も備えています。

スペーサーネットを同梱

スペーサーネットを同梱しており、絶縁層の確保が容易です。

＊1「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

【製品詳細（弊社Webサイト）】

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/protection_insulation/relicon/relipouch.html

【製品仕様】

型番・販売単位

型番：RP-1 販売単位：小箱10キット／大箱80キット

材質・容量

主剤（黒色）：エポキシ樹脂 20g／硬化剤（淡黄色透明）：ポリアミン 10g

上限使用温度

110℃

価格

オープン

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来90年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上