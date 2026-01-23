愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会（構成：あいちの歴史観光推進協議会（愛知県）、滋賀県、奈良県）は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機として、2026年1月24日（土）より、3県の豊臣家ゆかりの地をめぐる広域周遊企画「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」を開催いたします 。

本事業は、県域を越えた観光誘客や地域振興を目的として2025年7月に設立された協議会による初めての試みです。豊臣家にゆかりのある各県のスポット（全15箇所）を巡り、歴史の足跡を体感していただける内容となっています 。





１ 「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」の概要

実施期間：2026年1月24日（土）から3月15日（日）まで

参加料：無料

形式：３県の豊臣家ゆかりの地を周遊し、各施設に設置されたスタンプを専用の台紙帳（豊印帳）に押印する紙媒体のスタンプラリー

※対象施設：愛知・滋賀・奈良の各県5箇所ずつ、計15箇所

滋賀県長浜市の北近江長浜「大河ドラマ館」隣接 北近江豊臣博覧会お土産館「小一郎」（長浜別院大通寺山門前）のスタンプは、2026年2月1日（日）より設置されます 。

※一部の施設（三井寺、長谷寺）では、スタンプ設置場所が有料エリアとなります 。







２ ラリースポット（スタンプ設置箇所）一覧

【愛知県】

（１）名古屋中村「大河ドラマ館」隣接 ミュージアムショップ（中村公園「豊臣ミュージアム」内）

所在地：名古屋市中村区中村町木下屋敷23-1（中村公園内）

ゆかりのスポット：中村公園

★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）清洲城天主閣内1階通路

所在地：清須市朝日城屋敷1-1

ゆかりのスポット：清洲城

（３）長久手古戦場野外活動施設 南側入口（古戦場公園内）

所在地：長久手市武蔵塚204

ゆかりのスポット：長久手古戦場

（４）れきしるこまき（小牧山城史跡情報館）

所在地：小牧市堀の内1-2

ゆかりのスポット：小牧山

（５）豊川稲荷 本殿左側

所在地：豊川市豊川町1

ゆかりのスポット：豊川稲荷







【滋賀県】

（１）北近江長浜「大河ドラマ館」隣接 北近江豊臣博覧会お土産館「小一郎」（長浜別院大通寺山門前）

所在地：長浜市元浜町18-12

ゆかりのスポット：長浜別院大通寺

★重ね押しスタンプ設置箇所（2/1～）

（２）三井寺（園城寺） 金堂内

所在地：大津市園城寺町246

ゆかりのスポット：三井寺（園城寺）

※押印には入場料等が必要です 。

（３）琵琶湖汽船 長浜港

所在地：長浜市港町4-17

ゆかりのスポット：竹生島（宝厳寺）

（４）白雲館（近江八幡観光物産協会）

所在地：近江八幡市為心町元9-1

ゆかりのスポット：八幡山城跡

（５）白鬚神社 社務所

所在地：高島市鵜川215

ゆかりのスポット：白鬚神社







【奈良県】

（１）大和郡山「大河ドラマ館」隣接 DMG MORI やまと郡山城ホール１階 エントランスホール左側通路

所在地：大和郡山市北郡山町211-3

ゆかりのスポット：郡山城下町

★重ね押しスタンプ設置箇所

※ 2026年３月２日（月）開館のため、１月24日（土）～３月１日（日）の期間は、展覧会「秀長と郡山の歩み」の会場 史跡郡山城跡東多聞櫓内ギャラリーにスタンプが設置されます。

（２）柳沢文庫（郡山城跡敷地内）

所在地：大和郡山市城内町2-18

ゆかりのスポット：郡山城跡

（３）夢創舘（高取町観光案内所）

所在地：高市郡高取町上土佐20-2

ゆかりのスポット：高取城跡

（４）宇陀市松山地区まちづくりセンター「千軒舎」

所在地：宇陀市大宇陀拾生1846

ゆかりのスポット：宇陀松山城跡

（５）長谷寺 納経所

所在地：桜井市初瀬731-1

ゆかりのスポット：長谷寺

※押印には入場料等が必要です 。







３ 特典

巡ったスポットの数や種類に応じて、抽選でレストラン食事券や特産品などの豪華特典が当たります 。

（１）15箇所すべてのスタンプを集める（全スポット制覇賞）

3県すべてのラリースポット（15箇所）を制覇した方の中から、抽選で各1組（合計3組）に豪華なペア食事券をプレゼントします 。

愛知県名古屋市：四間道レストランMATSUURA「ランチコースSP」ペアお食事券

滋賀県長浜市：せんなり亭 橙「近江肉懐石 太鼓」ペアお食事券

奈良県大和郡山市：French&Italian Restaurant SUENAMI「特別Dinnerコース」ペアお食事券







（２）いずれかの県の5箇所のスタンプを集める（各県制覇賞）

いずれか一つの県のスポット（5箇所）をすべて集めた方の中から、抽選で各5名様（合計15名様）に地域の特産品をプレゼントします 。

愛知県賞：「鶏三和」のさんわの手羽煮4種詰め合わせ

滋賀県賞：「鳥中」のモモ肉・ムネ肉（各1kg）とんちゃん味付けセット

奈良県賞：「うし源本店」の大和榛原牛・大和ポーク（合挽き）ハンバーグ5個







（３）重ね押しスタンプを完成させる（３県周遊賞）

３県の「大河ドラマ館」に隣接するスポット（3箇所）を巡り、重ね押しスタンプを完成させた方に、先着で特典を差し上げます 。

特典：大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り 特製A４クリアファイル

数量：３県の「大河ドラマ館」に隣接するスポット（3箇所）にて、各施設先着150名様







４ 専用台紙帳「豊印帳（ほういんちょう）」

豊印帳：御朱印帳を想起させる和モダンなデザインを採用 。

各ラリースポットにて、各施設（全15箇所）先着380冊限定で配布します 。

参考：豊印帳の表紙

５ 周遊企画に関するお問い合わせ先

愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会

「秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」事務局

メール：info@sanken-toyotomi2026.jp

公式サイト：https://sanken-toyotomi2026.jp



