島の関係人口を創出。廃漁具由来タイルが瀬戸内海を望むカフェに導入

廃漁具の回収・リサイクルに取り組むamu株式会社（本社：宮城県気仙沼市、代表取締役CEO：加藤広大、以下amu）は、2026年1月23日（金）に山口県防府市向島でオープンしたカフェ「Cafe Poppy（カフェポピー）」に、廃漁具由来の内装材「amuca(R)タイル」を提供しました。

Cafe Poppyは、人口減少が進む向島において関係人口を増やしたいという想いから、島の新たな交流拠点として立ち上げられました。店内の壁面に装飾されたamuca(R)タイルは、空間の印象を形づくる存在として来訪者を迎えています。

さらに店舗では、タイルと併せてamuが提供するトレーサビリティレポートを通じて、廃漁具がタイルへと生まれ変わるまでの背景や、オーナー夫妻の海や地域への想いを知ることができます。こうしたストーリーに触れることで、来訪者はカフェや向島への理解と愛着を深め、amuca(R)タイルは人と地域をつなぐ媒介として、継続的な関係づくりに貢献しています。

瀬戸内海に浮かぶ島に新しく誕生したカフェに廃漁具由来タイルが導入

Cafe Poppyは、長年にわたり保護猫活動に携わってきた中野なな氏と、向島出身の康晴氏夫妻によって開業されました。美しい瀬戸内海を望む海辺で、人と動物、そして地域がゆるやかにつながる新たな交流拠点として運営されています。

amuca(R)タイル

amuca(R)タイルは、環境への配慮、美しいデザイン性、そして素材に込められたストーリー性を兼ね備えた、廃漁具由来のデザインセメントタイルです。原料には、リサイクルが難しい漁網やブイ、ロープなどの廃漁具をはじめ、漁具以外のさまざまな廃材も活用することができます。また、焼成工程を伴わない製造方法を採用しており、一般的な焼成タイルと比べて製造時のCO2排出量を抑えて作られています。

「山口県＝通り過ぎる場所」という認識を変えたい。地域の過疎化を解決するきっかけに

カフェを出てすぐに見える美しい向島の風景

Cafe Poppy開業の背景には、向島が抱える人口減少の課題があります。向島では、平成27年に1,297名だった人口が令和5年9月には1,060名まで減少しました。その要因の一つとして、向島が市街化調整区域に指定されている点が挙げられます。都市計画法上、新築住宅の建設に制約があるため移住が進みにくく、宿泊施設の整備も難しい環境が、地域の持続性に影響を及ぼしてきました。

こうした状況を受け、Cafe Poppyは向島および防府市の関係人口創出を目的に運営されています。中野夫妻は、山口県が「通り過ぎる場所として捉えられがち」である現状に課題意識を持ち、「向島で人が立ち止まり、足を運びたくなるきっかけをつくりたい」という想いから、この場所を立ち上げました。

Cafe Poppyは、島の新たな交流拠点として関係人口を育むと同時に、自然や人、文化、動物、環境を大切にしながら次の世代へつないでいく価値観を、日常の中で体験できる場として設計されています。

今回amuca(R)タイルが採用されたのは、海や地域と人をつなぎたいという中野夫妻の想いと、廃漁具を原料にその物語を通じて海と人をつなぐamuca(R)の思想が重なったためです。素材が持つ背景やストーリーを空間に取り込める点が評価され、採用に至りました。

向島やCafe Poppyの魅力を伝える。amuがタイルとともに提供する「トレーサビリティストーリー」

カフェ内に掲示されているポスター（※ポスターは2026年1月中に掲示開始予定）

amuca(R)タイルでは、回収された漁具がタイルになるまでの過程や、導入者がどのような想いで採用に至ったのかをまとめた「トレーサビリティストーリー」をあわせて提供しています。Cafe Poppyでは、このトレーサビリティストーリーをカフェ1階にポスターとして掲示しており、ポスター内のQRコードを読み取ることで閲覧することができます。

来訪者はトレーサビリティストーリーを通じて、amuca(R)タイルに込められた素材の背景や物語に加え、中野夫妻がCafe Poppyに込めた想いや、向島の美しい自然の魅力、さらには、その美しい自然の裏側で課題となっている環境問題や、Cafe Poppyがamuca(R)タイルを活用することでそれらとどのように向き合っているのか知ることができます。

こうした情報に触れることで、中野夫妻と来訪者との間に自然なコミュニケーションが生まれ、向島への理解が深まるとともに、来訪者同士の会話が広がるきっかけにもなっています。こうした体験の積み重ねが、Cafe Poppyや向島への愛着を育み、関係人口増加の一助となることが期待されます。

オーナーの中野夫妻コメント

右がオーナーの中野ななさん、左が夫の康晴さん

この度オープンしたカフェは、天候を問わずワンちゃんと一緒に楽しめる空間づくりと、スポーツやドライブ、釣りを楽しむ方から地元の方まで、島を訪れる誰もが気軽に立ち寄れる立地にこだわりました。島ならではのゆったりとした空気感のなか、コーヒーを片手に、時間を気にせずお過ごしいただけたら嬉しいです。

そんなホッとするひとときが生まれ、美しい自然を一望できるこの場所だからこそ、日常から少し離れ、自分自身や身のまわりの環境、そして社会のことに思いを巡らせ、私たちが生きる地球や環境に関する問題にも目を向けられる場でありたいと考えています。

穏やかな瀬戸内海を眺めながら、廃漁具から生まれたamuca(R)タイルの視覚的な美しさや可愛らしさをきっかけに、製品化に至るまでのストーリーに触れていただくことで、ふと身の回りの環境や動物についても、立ち止まり考えるきっかけになれば幸いです。

地球に、動物に、お客様に、そして自分自身にもやさしい空間をこれからも発信してまいります。

今後の展望

今後、amuはディスプレイデザイン企業や建築設計事務所を中心に、廃漁具由来のamuca(R)タイルの販売拡大や什器などの新製品の開発を進めてまいります。店舗の内装やインテリアに取り入れることで、空間全体でブランドのストーリーやコンセプトを際立たせる表現が可能です。

さらに、地域貢献を重視する企業を中心に、地域ごとの漁網や廃材を活用したオリジナルタイルの開発も行います。単なる建材・什器の提供にとどまらず、廃材の回収から製造、導入企業の想いまでをまとめたトレーサビリティストーリーをセットで提供することで、来訪者などのエンドユーザーに「導入企業の思想が伝わる仕組み」も併せて設計します。あらゆる廃材を資源と捉え、そのストーリーとともに表現することで、amuは価値の常識をひっくり返していきます。

Cafe Poppyについて

Cafe Poppy外観

Cafe Poppyが目指すのは、単なる飲食店ではなく、継続的にイベントが行われる「開かれた場」です。ものづくりのワークショップや個人による教室の開催、障がいのある方々とともにつくるマルシェ、保護猫団体による活動紹介など、多様な人や価値観が自然に交わる機会を育んでいきます。こうした多様なきっかけを生み出すことで、外から人が訪れ、地域と関わり続けることによる持続的な活性化を目指しています。

カフェからは海に沈む美しい夕日が望める

住所：〒747-0831 山口県防府市向島1713-24

アクセス：山口県防府市向島運動公園から徒歩5分

決済方法：クレジットカード

営業日：不定休（Instagramの投稿よりご確認ください）

Instagram：https://www.instagram.com/poppy_cafe_0123/

「廃漁網アップサイクルベンチャー」amu株式会社について

全国の漁港から回収した廃漁網をアップサイクルして価値ある製品を生み出す、宮城県気仙沼市発の廃漁網アップサイクルベンチャーです。「いらないものはない世界をつくる。」をビジョンに世の中のゴミ、無価値とされているものを再資源化して新たな価値を吹き込みます。

会社概要

社名：amu株式会社

本社所在地：〒988-0017 宮城県気仙沼市南町2丁目2-25

代表取締役CEO：加藤広大

出資元：ANRI株式会社/UBE株式会社/株式会社ANOBAKA/一般社団法人AgVenture Lab/株式会社TeamMake Capital/フィッシャーマンジャパン・ブルーファンドによる匿名組合出資（連携：一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン/取扱者：ミュージックセキュリティーズ株式会社）

事業内容： 廃漁網の回収、プロダクト開発販売

設立： 2023年5月

HP：https://www.amu.co.jp/

ブランドサイト：https://amuca.world/

ブランドサイト（EN）：https://amuca.world/en