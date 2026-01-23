「リラックマ × おふろcafe コラボ2026」が大好評につき、限定ノベルティ追加やリラックマと会える1日店長イベントを開催決定

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が展開する温浴ブランド「おふろcafe」の全13店舗にて、2026年1月9日（金）～4月5日（日）の期間、リラックマ × おふろcafe のコラボレーションイベント『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』を開催中です。

イベントの好評を受け、限定ノベルティの追加や、リラックマと会える1日店長イベント実施、コラボカフェエリアなどの追加コンテンツを実施します。

◎＜追加１＞ おふろcafe「ごゆるりBINGOカード」プレゼント

2月2日（月）より、コラボメニュー・コラボグッズを1,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、おふろcafe 館内で楽しめる「ごゆるりBINGOカード」をプレゼントします。BINGOカードには、おふろcafe で日常から離れてごゆるりしながら1日を満喫できるミッションが記載されています。

※コラボメニュー、コラボグッズをフロントで精算いただいたタイミングで「ごゆるりBINGOカード」をお渡しいたします。

※枚数には限りがあります。なくなり次第終了いたします。

開催期間：2026年2月2日（月）～ ※なくなり次第終了いたします

開催店舗：星遊館、yusa、いちごの湯、かりんの湯、utatane、ハレニワの湯、白寿の湯、HITOMA、bijinyu、びわこ座、湯守座、あげき温泉

※店舗によって開催状況が異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにてご確認ください。

◎＜追加２＞ リラックマ1日店長イベントをutatane、ハレニワの湯で開催

リラックマがおふろcafe utatane、ハレニワの湯の１日店長になり館内でみなさまをお迎えします。イベントではフリー撮影タイムやリラックマクイズコーナー、リラックマと撮影タイムをお楽しみいただけます。

開催日：2026年2月8日（日）

開催場所と時間：

おふろcafe utatane（さいたま市） 12:00～12:30

おふろcafe ハレニワの湯（熊谷市） 16:00～16:30

【リラックマと撮影タイム 参加方法について】

2月8日（日）当日に、コラボグッズを3,000円（税込）以上ご購入いただいた先着10組さま（おふろcafe utatane、ハレニワの湯それぞれ10組さま）に、リラックマと一緒に撮影ができる「撮影タイム参加券」をお渡しいたします。イベント内の指定の時間でリラックマと一緒に記念撮影ができます。

※コラボグッズ購入をフロントで精算いただいた方を対象に、撮影タイム参加券をお渡しいたします。

※当日の朝9:00～各店玄関前の整理券配布列でお並びいただけます。お並びいただいた順でフロントレジへご案内いたします。

※「撮影タイム参加券」1枚につき、1グループ1ショットの撮影となります。

※ お客さまのスマートフォン・カメラをお借りしてスタッフがお撮りします。

※ 整理券はお一人さま一枚までとなります。

※ 詳細は各店舗のウェブサイトをご確認ください。

◎＜追加３＞ おふろcafe utatane（さいたま市）にコラボカフェエリアが登場

2月2日（月）より、utataneにリラックマたちがごゆるりとくつろぐカフェエリアが登場します。

開催期間：2026年2月2日（月）～4月5日（日）

開催場所：おふろcafe utatane（さいたま市）

※ お席は2時間制です。

※ 予約は必要ありません。先着順でのご利用となります。

※ 詳細はおふろcafe utataneのウェブサイト・SNSをご確認ください。

＜リラックマ × おふろcafe「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」＞

開催期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

開催店舗：全国のおふろcafe 13店舗

おふろcafe 星遊館（北海道芦別市）

https://ofurocafe-seiyukan.com/

おふろcafe yusa（山形県山形市）

https://ofurocafe-yusa.com/

おふろcafe いちごの湯（栃木県真岡市）

https://ofurocafe-ichigonoyu.com

おふろcafe りんねの湯（茨城県那珂市）

https://rinne-resort.jp/rinnenoyu

おふろcafe かりんの湯（千葉県香取市）

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）

https://ofurocafe-utatane.com/

おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市）

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

おふろcafe 白寿の湯（埼玉県神川町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

おふろcafe HITOMA（神奈川県湯河原町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

おふろcafe bijinyu（静岡県静岡市）

https://ofurocafe-bijinyu.com/

おふろcafe びわこ座（滋賀県大津市）

https://ofurocafe-biwakoza.com/

おふろcafe 湯守座（三重県四日市市）

https://ofurocafe-yumoriza.com/

おふろcafe あげき温泉（三重県いなべ市）

https://inabe-ageki-base.com/onsen/

※店舗によって提供するサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

◎リラックマ × おふろcafe オリジナルフォトスポット

※写真はイメージです。

サウナハット姿のリラックマたちのオリジナル描き下ろしイラスト含む、リラックマの人気デザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の世界観がおふろcafe の浴室や館内に広がります。リラックマたちがおふろやサウナでのんびりくつろぐ様子を表現した、大人も子どもも楽しめるフォトスポットを展示します。

実施期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

開催店舗：星遊館、いちごの湯、utatane、ハレニワの湯、bijinyu、びわこ座、湯守座、あげき温泉

※店舗によって提供するサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

◎リラックマ × おふろcafe オリジナル入浴剤

リラックマ・コリラックマ・キイロイトリをイメージした入浴剤を展開します。

リラックマの湯：ハニーハーブ入浴剤

コリラックマの湯：白桃のにごり入浴剤

キイロイトリの湯：ビタミンフルーツの入浴剤

実施期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

開催店舗：星遊館、utatane、ハレニワの湯、bijinyu、びわこ座、湯守座

※店舗によって開催時期・内容が異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

◎リラックマ × おふろcafe コラボメニュー

おふろやサウナでのんびり過ごすリラックマたちの姿を、カフェメニューで表現しました。仲良くおふろに入っているようなシチューやオムライス、両手で包みたくなるようなハンバーガー、サウナでくつろいでいるようなパフェ、思わず並べたくなるドリンクなど5種のメニューをご用意しました。

※「ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー」と「リラックマのてりたまバーガー」の敷紙はプリントワックスペーパーとなります。

メニュー内容：

・ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー 1,880円（税込）

・リラックマのてりたまバーガー 1,780円（税込）

・おふろでのんびりキイロイトリのクリームオムライス 1,480円（税込）

・リラックマ＆コリラックマのプリン＆いちごパフェ 980円（税込）

・リラックマドリンク 580円（税込）

提供期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

開催店舗：星遊館、yusa、いちごの湯、utatane、ハレニワ、白寿の湯、HITOMA、bijinyu、びわこ座、

湯守座、あげき温泉

※店舗によって提供するメニューが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

◎リラックマ × おふろcafe コラボグッズ

コラボイベント書き下ろしのオリジナルアートを使用した、おふろやサウナで使いたいオリジナルグッズを販売します。おふろやさんに持ち歩いたり、日常に取り入れたり、ごゆるり過ごすアイテムとしてぜひ使ってください。

※商品はいずれも数量限定、なくなり次第終了です。販売状況は各店のウェブサイトをご確認ください。

※おひとりさま1度のご入館につき、各グッズ1種類につきそれぞれ4点までの購入とさせていただきます。ご入館せずのグッズ購入はできません。

【第1弾】

販売期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

・ステッカー 各380円（税込）

・ランダム アクリルキーホルダー 各680円（税込）

・手ぬぐい 1,280円（税込）

【第2弾】

販売期間：2026年2月2日（月）～4月5日（日）

・おふろトートバッグ 2,580円（税込）

・マフラータオル 2,480円（税込）

開催店舗：星遊館、yusa、いちごの湯、りんねの湯、かりんの湯、utatane、ハレニワの湯、白寿の湯、HITOMA、bijinyu、びわこ座、湯守座、あげき温泉

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマは、はちみつの森に住むお友達。

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■おふろcafe(R)とは

温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド。コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料。まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間です。埼玉県に3店舗「おふろcafe utatane」「おふろcafe ハレニワの湯」「温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯」、神奈川県に「おふろcafe HITOMA」、三重県に「おふろcafe 湯守座」「おふろcafe あげき温泉」。フランチャイズ店として北海道に「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」、山形県に「おふろcafe yusa」、栃木県に「おふろcafe いちごの湯」、茨城県に「おふろcafe りんねの湯」千葉県に「おふろcafe かりんの湯」、静岡県に「おふろcafe bijinyu」、滋賀県に「おふろcafe びわこ座」の計13店舗を展開中です。「おふろcafe(R)」は、株式会社温泉道場の登録商標です。

https://ofurocafe.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/