【フジテレビ】世界で活躍するボーイズグループRIIZE！『#ライバケ -RIIZE VACATION-』FOD独占！未公開シーン配信 決定１月23（金）０時～配信スタート！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/10e0 （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『#ライバケ -RIIZE VACATION-』を1月23日（金）0時から独占配信することが決定しました。

東方神起・少女時代らを輩出してきたSM ENTERTAINMENTから2023年にデビューし、ワールドワイドに活躍の幅を広げ、２月21日（土）～23日（月・祝）には男性K-POPグループ最速で東京ドーム３Days公演も決定しているなど、今まさに勢いを増しているボーイズグループ「RIIZE」。

そんな彼らの冠番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』を、2025年10月からCSフジテレビTWOドラマ・アニメにて好評放送中。FODでは、本編の放送時間に収まらなかった未公開映像も付けて独占配信します。

この番組は、休みなく世界を飛び回るRIIZEのメンバーが、日本でのちょっとした休暇（VACATION）の中で、やりたかったことを実現していくという体験型バラエティ。初回は、メンバー４人が行きたい！と答えた富士急ハイランドでロケを敢行！世界屈指の絶叫アトラクションを満喫しながら、まる１日遊びまくります。

＜FOD独占！未公開シーン＞

「ステージ上とは違うオフの等身大の姿」をテーマに、世界のRIIZEが日本での休暇（VACATION）を満喫する『#ライバケ -RIIZE VACATION-』。

FOD独占の未公開シーンは、リラックスした貴重なメンバーの姿を収録したものの、放送時間に収まらず泣く泣くカットした部分をお届けします！

メンバーが一緒に住む宿舎での生活を話題にしたトークや、富士急ハイランドのロケ中に行きたかったもうひとつの場所を満喫する様子など、メンバーのキャラクターをもっと知ることができる内容になっています。是非ご視聴ください。

◇ 『#ライバケ -RIIZE VACATION-』 配信概要

■配 信：

#1 2026年1月23日（金）0時～

#2 2026年1月23日（金）0時～

#3 2026年2月6日（金）0時～

#4 2026年2月20日（金）0時～

#5 2026年3月6日（金）0時～

#6 2026年3月20日（金）0時～

#7 2026年4月 3日（金）0時～

#8 2026年4月17日（金）0時～

#9 2026年5月1日（金）0時～

#10 2026年5月15日（金）0時～

#11 2026年6月5日（金）0時～

#12 2026年6月19日（金）0時～

■出 演：RIIZE

■スタッフ ：チーフプロデューサー：浜崎綾／プロデューサー：宇賀神裕子・中村峰子／演出：阪本

玲以

ディレクター：黒岩栄治・小野瀬瑞貴・小板航・鈴木雄也

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/10e0 （配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/