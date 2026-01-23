補助金クラウド、青森みちのく銀行と県内金融機関初となる業務提携を開始　地域企業が大型補助金から自治体の支援策までを効果的に活用できる環境を提供

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 淳、以下「Stayway」）は、地域企業の設備投資や事業成長を支援し、地域経済の活性化を実現することを目的に、株式会社青森みちのく銀行（本社：青森県青森市、取締役頭取：石川 啓太郎、以下「青森みちのく銀行」）と業務提携を開始いたします。本提携は、青森県内の金融機関としては初の事例となります。

業務提携の背景

現在、東北地方においては全国と比較して補助金の活用事例が少ない傾向にあり、本来であればさらなる成長が期待できる高い技術力や事業基盤を持つ地域企業が、補助金を有効に活用しきれないことで、その成長機会を逸しているという現状があります。青森みちのく銀行は、こうした地域独自の課題解消に向け、地域企業の設備投資をはじめとする事業成長を後押しすべく、資金調達支援および経営サポートのさらなる高度化を喫緊の課題としています。

そのような中、大型補助金を活用した大胆な事業変革から、きめ細やかな自治体支援策の活用まで、地域企業の期待は非常に高まっており、金融機関側においてもこれら広範かつ高度な専門性が求められます。

こうした多様化するニーズに迅速かつ高精度に応え、地域全体の補助金活用を促進させるため、この度、青森みちのく銀行と補助金クラウドは業務提携を締結いたしました。

業務提携の概要

本契約に基づき、青森みちのく銀行と補助金クラウドはビジネスマッチング契約を締結し、同行のお客様で補助金の活用を希望される方は、補助金クラウドの申請サポートをご利用いただくことが可能となります。補助金クラウドの公認会計士をはじめとした専門チームが、お客様の相談対応から申請書類の作成支援を一気通貫でサポートすることで、補助金申請の負担軽減と採択率の向上を図ります。

これにより、同行のお客様は成長加速化補助金などの大型補助金から、県内自治体が公募する独自の補助金まで幅広く活用することが可能となり、地域企業が補助金を効果的に活用できる環境を整備いたします。

なお、本業務提携は、青森県内の金融機関において初の事例となります。

今後の展望

本提携により、当社が持つ高度な専門知見とテクノロジーを青森みちのく銀行の強固なネットワークに融合させ、大型補助金から地域特化型の補助金まで、企業のあらゆるニーズに応える隙間のない支援体制を構築してまいります。

また、当社は今回の取り組みを青森県内における金融機関との連携ロールモデルとして確立し、地域経済のさらなる発展に寄与するとともに、全国の中小企業が公的支援を最大限に享受できる、公平かつ持続可能な事業成長の機会を創出してまいります。

今後の展望に関するコメント

■Stayway代表取締役 佐藤淳

青森県の地域経済を支える青森みちのく銀行様と、県内初となる業務提携を締結できたことを光栄に感じております。 私たちは補助金クラウドを通じ、情報の格差をなくし、地域企業が公的支援を最大限に活用できる環境づくりを目指しています。当社のテクノロジーと専門家チームの知見を、同行の強固なネットワークに融合させることで、青森県内の企業の皆様が、補助金を設備投資や事業変革を実現するための強力な原資として、より効果的に活用できるよう伴走してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFin Techスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス

ーーー

他：新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/