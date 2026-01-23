人工知能の導入と電化の潮流が電気・電子産業を再定義
グローバル・マーケット・モデルの洞察は、デジタル基盤、先端製造、政策主導の投資が分野の成長をどのように形成しているかを解説しています
二〇二五年七月のグローバル・マーケット・モデル更新版は、世界の電気・電子産業における持続的な成長の勢いを示しています。人工知能を活用した技術の急速な普及、インフラおよびモビリティ分野全体で進む電化、そしてデジタル接続への継続的な投資が、この動きを支えています。供給面の制約や貿易政策の変化が短期的な課題となっているものの、構造的な需要要因は依然として強固です。
二〇二四年における電気・電子産業の市場規模は三兆八千四百四十六億ドルであり、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率六・五％で拡大すると予測されています。成長は、知能化デバイス、省エネルギー型システム、次世代デジタル応用に対する需要の高まりによって、消費者、産業、インフラ市場全体で支えられています。
電気・電子産業はどのような成長が見込まれているのか
市場規模と経済への貢献
・世界市場規模は二〇二四年に三兆八千四百四十六億ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の三・二％を占め、一人当たり年間消費額は四百四十八・一ドルでした。
・産業成長は二〇三四年まで年平均成長率六・五％と予測されています。
拡大を支える構造的要因
・スマートホームおよび接続型消費者技術の採用拡大。
・消費者向けおよび産業向け電子機器における人工知能と機械学習の統合深化。
・モノのインターネット、第五世代移動通信網、仮想現実応用、センサー基盤システムの急成長。
・再生可能エネルギー基盤および関連電気技術への投資拡大。
・輸送、公共事業、都市インフラ全体で進む電化の加速。
電気・電子市場はどのような構造を持つのか
同産業は、電力の発電、配電、制御、そしてデジタル処理を可能にする幅広い技術群を包含しています。
・電気製品は、電力の発電、送電、管理を支えています。
・電子製品は、動作中に電磁場を発生させる回路基盤システムに依存しています。
・二〇二四年には、電気・電子製造が世界市場全体の四三・四％を占め、複数の最終用途分野における強い需要を反映しました。
地域別の主導的地位
・中国は二〇二四年に最大の地域市場となり、世界収益の二四・二％を占めました。
・市場の強さは以下の要因によって強化されています。
o 先進国および新興国に広がる大規模で成長する消費者人口。
o インターネット普及率の上昇と継続的な技術更新サイクル。
o 電気自動車および充電インフラの採用拡大。
o 重要インフラおよびサービスにおける安定した電力システムへの依存度の高まり。
電気・電子産業の予測に影響を与えるトレンドとは何か
予測修正と市場圧力
・二〇二五年七月の予測は、二〇二五年一月版と比較して、二〇二四年から二〇三四年の期間において〇・二七％の下方修正を反映しています。
・この調整は、以下の継続的課題によってもたらされています。
o 特にアジア地域における半導体不足の長期化と生産遅延。
o 原材料および製造投入コストに対するインフレ圧力。
o アメリカ合衆国による関税案および輸出管理強化が世界の技術供給網に与える影響。
政策主導の産業対応
・アメリカ合衆国、大韓民国、欧州連合の各政府は、半導体の自給体制強化に向けた大規模な取り組みを進めています。
・半導体産業強化法などの施策により、国内製造、能力拡張、地域半導体生態系への投資が促進されています。
二〇二五年七月のグローバル・マーケット・モデル更新版は、世界の電気・電子産業における持続的な成長の勢いを示しています。人工知能を活用した技術の急速な普及、インフラおよびモビリティ分野全体で進む電化、そしてデジタル接続への継続的な投資が、この動きを支えています。供給面の制約や貿易政策の変化が短期的な課題となっているものの、構造的な需要要因は依然として強固です。
二〇二四年における電気・電子産業の市場規模は三兆八千四百四十六億ドルであり、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率六・五％で拡大すると予測されています。成長は、知能化デバイス、省エネルギー型システム、次世代デジタル応用に対する需要の高まりによって、消費者、産業、インフラ市場全体で支えられています。
電気・電子産業はどのような成長が見込まれているのか
市場規模と経済への貢献
・世界市場規模は二〇二四年に三兆八千四百四十六億ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の三・二％を占め、一人当たり年間消費額は四百四十八・一ドルでした。
・産業成長は二〇三四年まで年平均成長率六・五％と予測されています。
拡大を支える構造的要因
・スマートホームおよび接続型消費者技術の採用拡大。
・消費者向けおよび産業向け電子機器における人工知能と機械学習の統合深化。
・モノのインターネット、第五世代移動通信網、仮想現実応用、センサー基盤システムの急成長。
・再生可能エネルギー基盤および関連電気技術への投資拡大。
・輸送、公共事業、都市インフラ全体で進む電化の加速。
電気・電子市場はどのような構造を持つのか
同産業は、電力の発電、配電、制御、そしてデジタル処理を可能にする幅広い技術群を包含しています。
・電気製品は、電力の発電、送電、管理を支えています。
・電子製品は、動作中に電磁場を発生させる回路基盤システムに依存しています。
・二〇二四年には、電気・電子製造が世界市場全体の四三・四％を占め、複数の最終用途分野における強い需要を反映しました。
地域別の主導的地位
・中国は二〇二四年に最大の地域市場となり、世界収益の二四・二％を占めました。
・市場の強さは以下の要因によって強化されています。
o 先進国および新興国に広がる大規模で成長する消費者人口。
o インターネット普及率の上昇と継続的な技術更新サイクル。
o 電気自動車および充電インフラの採用拡大。
o 重要インフラおよびサービスにおける安定した電力システムへの依存度の高まり。
電気・電子産業の予測に影響を与えるトレンドとは何か
予測修正と市場圧力
・二〇二五年七月の予測は、二〇二五年一月版と比較して、二〇二四年から二〇三四年の期間において〇・二七％の下方修正を反映しています。
・この調整は、以下の継続的課題によってもたらされています。
o 特にアジア地域における半導体不足の長期化と生産遅延。
o 原材料および製造投入コストに対するインフレ圧力。
o アメリカ合衆国による関税案および輸出管理強化が世界の技術供給網に与える影響。
政策主導の産業対応
・アメリカ合衆国、大韓民国、欧州連合の各政府は、半導体の自給体制強化に向けた大規模な取り組みを進めています。
・半導体産業強化法などの施策により、国内製造、能力拡張、地域半導体生態系への投資が促進されています。