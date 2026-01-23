楽天モバイル、「AQUOS R10」を1月23日（金）より発売開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、「楽天モバイル」公式サイトにて、本日1月23日（金）午前9時より「AQUOS R10」を製品価格109,990円（税込）で発売を開始しました（注1）。本製品は、驚きの映像美を実感できる高輝度ディスプレイ、観たままの美しさを気軽に残せる「ライカカメラ」社監修カメラ、そしてスムーズで快適なAI活用を実現するハイパフォーマンスな5G対応スマートフォンです（注2）。

実施中のキャンペーンをご利用いただくと、他社から電話番号そのままのお乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に最大16,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するため、製品価格109,990円（税込）のところ、実質93,990円から本製品をご購入いただけます（注3、4、5、6）。

「AQUOS R10」

「AQUOS R10」は、ピーク輝度3,000nitの高輝度ディスプレイを搭載し、映像を階調豊かにくっきりと表現します。「バーチャルHDR」の搭載によりHDR映像をリアルに楽しめるだけでなく、通常の映像も明るさやコントラストを最適化し、HDR並みの鮮やかさで楽しめます。複数動画が並ぶリスト画面では視聴中の動画だけを明るく表示する機能を備えており、見たいコンテンツに集中できます（注7）。「Pro IGZO OLED」により、なめらかな操作を実現し、1～120Hz（最大240Hz）の可変リフレッシュレートで静止時は省電力に対応するため、高い応答性とバッテリー持ちの良さを両立します（注8）。

カメラは、グローバルなプレミアムカメラメーカーであり、150年以上の歴史を誇る「ライカカメラ」社が監修。風景や料理などを観たままの美しさで残せるだけでなく、AIが影を自動で補正し、誰でも簡単に美しい写真を撮影できます（注9）。動画撮影においても、「Dolby Vision(R)」を使用することでリアルなディテールと驚異的なコントラストや明るさを実現し、従来のビデオ撮影では得られなかったクオリティをお楽しみいただけます。

「Snapdragon(R) 7+ Gen 3」と12GBメモリによって高いパフォーマンスを提供し、通話の要点を整理する伝言アシスタントや、迷惑電話ブロック機能などのAI機能もストレスフリーに利用できます（注10）。さらに、「Dolby Atmos(R)️」対応のステレオスピーカーが迫力ある低音と広がりのあるサウンドを実現し、映画館やライブ会場にいるような臨場感を楽しめます。ワイヤレスイヤホンやヘッドホン使用時には、「8Way Audio」による立体音響で音楽や動画をまるでその場にいるかのような没入感で体験できます（注9）。

そのほか、5,000mAhの大容量バッテリー搭載、防水（IPX5・IPX8）・防塵（IP6X）（注11）、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイ(R)、ハイレゾオーディオ、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMにも対応するなど、日常生活の様々なシーンにて快適にご利用いただけます。

■各チャネル予約受付開始日・発売日と製品価格

・発売日時

「楽天モバイル」公式サイト： 2026年1月23日（金）午前9時

・製品価格

109,990円（税込）

■「AQUOS R10」製品ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/aquos-r10/

（注1）本製品のご購入は「楽天モバイル」公式サイトのみで可能です。

（注2）5GはSub6のみ対応。5G通信は一部エリアのみ。

（注3）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」のお申し込み、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、および「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は、本キャンペーンの対象外です。

（注4）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注5）「【Rakuten 最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる10,000ポイント還元および「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid(TM)製品ご購入でポイント還元」キャンペーンによる6,000ポイント還元により、最大16,000ポイントを還元します。キャンペーンにはエントリーが必要です。

（注6）「実質価格」とは、本プログラムの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注7）事前に設定が必要です。動画の種類やアプリによっては対象外となる場合があります。

（注8）なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をONにしたアプリでは毎秒120回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、OFF時（毎秒60回表示状態が変化）の4倍の毎秒240回の表示状態の変化を実現。アプリケーション側の仕様により、4倍速（240Hz）表示にならない場合があります。

（注9）事前に設定が必要です。

（注10）事前に設定が必要です。録音データをもとにAIが作成するため、録音時の周辺雑音や通信環境などさまざまな要因によって、事実と異なる内容が表示される場合がございます。このような場合、録音データで内容の確認ができます。

（注11）IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり約12.5リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃が入った装置に製品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。防水/防塵性能を維持するため、以上の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。

